強攻電動車市場 中國華晨寶馬將入股寧德時代

據《彭博社》報導，豪華汽車品牌寶馬近期致力於開拓中國電動車市場。寶馬在中國的合資公司華晨寶馬將投資中國新能源電池製造商寧德時代 (300750-CH)，估計將投資 28.5 億元人民幣 (4.27 億美元) 的股權。

根據寧德時代周二 (17 日) 發布的聲明，公司與華晨寶馬是長期戰略合作關係，如果該公司計劃在中國或國外銷售股票，寶馬的中國合資企業華晨寶馬有權向寧德時代進行股權投資。

寶馬公司發言人表示，為進一步深化與電池製造商的合作，公司正在研究這項提議計畫。

隨著對電動汽車需求的激增，汽車製造商與電池供應商合作的競爭正在升溫。 CATL 表示去年出售的電池數量超過任何競爭對手，上個月首次公開發行前，東風汽車集團有限公司，上汽集團和重慶長安汽車有限公司等中國汽車製造商的合資企業或少數股權投資受到影響。

根據華晨寶馬與寧德時代簽署的戰略協定中，華晨寶馬將長期購買指定電池，華晨寶馬還先預付 28.5 億元人民幣。再者，為保障長期供貨及生產能力，華晨寶馬將向寧德時代購買人民幣 8.15 億元的電池產能建設項目。此外，此次戰略合作協定的期限長達 54 個月。

寶馬曾於本月在記者會上表示，將從寧德時代採購價值約 40 億歐元 (47 億美元) 的電池，作為寧德時代在德國建立生產基地的計劃的基石。