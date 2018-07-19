阿里擬150億元入股分眾傳媒 將成第二大股東

分眾傳媒(002027-CN)7月18日晚間發佈公告稱，阿里巴巴集團及其關聯方將以約150億元戰略入股分眾傳媒。交易完成後，阿里巴巴及關聯方將獲得分眾傳媒10.33%的股份，成為分眾傳媒第二大股東。雙方將共同探索新零售大趨勢下數字營銷的模式創新。

公告顯示，分眾傳媒是全球最大的城市生活圈媒體，中國最具品牌引爆力的廣告傳播平台，覆蓋逾300個城市。中期目標覆蓋500個城市的500萬個終端。

此次交易分為三個部分。通過協議轉讓，阿里將持有Power Star及Glossy City共計佔公司5.28%的股份，交易金額為76.7億元;通過間接受讓，阿里網絡的關聯方Alibaba Investment和New Retail，合計間接受讓Giovanna Cayman及Gio2 Cayman持有的公司2.71%股份，交易金額為5.94億美元，折合人民幣約39.5億元。

兩項交易完成後，阿里將持有公司7.99%股份，交易金額合計約116億元。

此外，通過增資方式，阿里將持有MMHL10%的股份，間接持有公司2.33%股份，交易金額5.11億美元，折合人民幣34.2億元。三部分交易完成後，阿里將持有上市公司10.33%股份。未來12個月，阿里將視情況，增持公司不超過5%股份。

來源：中國證券報

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