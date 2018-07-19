貝萊德喊話 貿易戰不該嚇跑中國長期投資人

近來私募基金紛紛搶灘中國市場，近來在中國發行首支 A 股私募基金貝萊德又說話了，強調對長期投資人來說，若對中國看長佈局，眼前中美貿易戰實在沒甚麼好怕的，因為經濟往往會做出調整，適應當前緊張關係，看好房地產、私募股權和私人信貸等會更多投資機會。

外電報導，貝萊德全球主動股票團隊主管 Mark Wiseman 指出，這會是痛苦的調整，強調：「如果你以 10 年的角度來看中國經濟，從經濟角度來看，它會自行調整適用。」

他表示，中國經濟正在進一步向全球開放，上個月就有 200 多支中國 A 股納入 MSCI 基準指數，看好更多的另類投資機會可能在中國房地產、私募股權和私募信貸領域出現。

至於外資選在此時加速佈局中國，和逢低買進 A 股到底有沒有關連？

一派市場人士分析，今年來掀起的外資申請私募潮，主要是因為中國政策開放，以及外資看好國內資管行業，與 A 股行情並沒有太多因果關係。

以短時間來看，外資透過 QFII、 RQFII、陸股通以及設立 WFOE 機構等各種管道流入 A 股的量相較於 A 股整體的流通市值非常低，對 A 股影響有限。但從長期來看，中國對外資持續開放，勢必會引入更多的外部資金，讓 A 股更加機構化與國際化。

也有觀點指出，外資機構搶灘 A 股可看作是看好當下配置時機。從估值角度來看，A 股估值已經見底；從基本面來看，滬深上市公司業績進一步提升，目前市場的不確定性主要來自情緒面，看好現階段投資的風險收益大於市場進一步下探損失。