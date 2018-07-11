寧德時代早盤大近漲9% 鋰電池概念股同慶奔漲停

中國新能源電池場寧德時代投資 2.4 億歐元在德國建最大鋰電池生產廠傳出後，股價一飛衝天。不過昨 (10) 晚寧德時代發布澄清公告指出，對於媒體 BMW(BMW) 將從寧德時代購買 47 億美元的電池的報導，強調是獲得 BMW 定點信為採購意向，但不代表已和 BMW 簽訂對銷售量有明確約束力的協議。儘管如此，寧德時代今 (11) 日早盤一度大漲近 9%。

寧德時代早盤漲勢 (圖自新浪財經)

儘管澄清公告發出，不過今日一早寧德時代仍挾著前幾日大漲的氣勢，早盤一度大漲來到人民幣 78.94 元，漲幅逼近 9%。這波漲勢也同樣帶動其他鋰電池概念股反彈走強，加上特斯拉在上海設廠底定，同樣拉抬豐元股份 (002805-CN)、天華超淨 (300390-CN)、科達利 (002850-CN) 早盤紛紛漲停。

寧德時代澄清，公司 5 月 16 日獲得來自 BMW 集團的定點信，表達 BMW 向公司採購動力電池產品的意向，明確為其提供產品的義務，顯示未來一定時間內 BMW 相關車型對電池的可能的需求量，按相關車型預計銷售量對應電池需求量折算約 40 億歐元，但並未明確約定 BMW 向公司採購電池產品的具體採購量。

寧德時代強調，定點信並非訂單，無法明確定義銷售收入。在相關產品量產前，客戶還會再進行考核，最終能否獲得訂單仍有不確定性；加上客戶車型開發進度、電池產品量產及交付的時間也具有不確定性，因此無法確定形成收益的時間。

日前中國總理李克強訪德提出多項投資計劃，寧德時代本次德國行最受矚目的企業。除了在兩國總理面前簽屬合約，確定投資 2.4 億歐元，在德國圖林根興建一座全德規模最大的鋰電池生產廠。此外，中國這次同意對德國進一步開放金融市場、合資企業解除股比限制等，更簽署 22 份協議及意向聲明。

《證券日報》報導，真鋰研究首席分析師墨柯表示，寧德時代讓更多人關注新能源行業，對電池行業的發展是項利多，預計寧德時代日後發展在市佔與技術方面，都將作為行業的榜樣。