日本6月出口年增6.7%劣於預期 對美貿易順差擴張

日本財務省今 (19 日) 公佈數據指出，儘管全球貿易緊張局勢升溫，日本仍繳出連續 19 個月出口增長的成績，在電子產品和汽車零件出口成長帶動下，6 月出口按年增加 6.7%，但低於路透調查預期的 7%，6 月進口按年增加 2.5%，低於預期的 5.3%。

日本 6 月出口額為 7 兆 524 億日圓，進口額為 6 兆 3310 億日圓，增長皆低於市場預期，貿易順差為 7214 億日圓 (64 億美元)，高於預期的數值 5342 億日圓。

日本過去一年的出口數據 (資料來源: tradingeconomics)

日本對美國 6 月出口按年減少 0.9% 至 1 兆 2920 億日圓，為 17 個月以來首次出現出口下滑情況，主要由於汽車和半導體製造設備的出貨量下滑，5 月對美出口則是按年增加 5.8%。

但日本 6 月自美國的進口也按年衰退 2.1%，主要是原油、飛機與煤炭的進口減少，使日本對美的貿易順差反增至 5903 億日圓，較去年同期增加 0.5%。日本恐因此成為美國總統川普的貿易保護政策新目標。

川普對鋼鋁課徵關稅，對日本出口商為一大打擊，此外，川普曾批評日本進口過少美國製造車輛。

日本對歐盟出口額按年增長 9.3% 至 7937 億日圓，貿易順差額為 291 億日圓。日本對亞洲整體出口額年增 8.6% 至 3 兆 8838 億日圓，貿易順差大幅增長 46.2% 至 8182 億日圓。

中國為日本最大的貿易夥伴，對中國的出口年增 11.1% 至 1 兆 3859 億日圓，進口額下滑 0.6% 至 1 兆 4536 億日圓，貿易逆差為 676 億日圓。