川普：美國或同墨西哥先達成協議 稍後再與加拿大談

下周，北美自由貿易協定 Nafta 要在美國首都華盛頓特區召開三國部長級會談，但美國總統川普周三的一倍公開言論，不禁令人為 Nafta 的命運捏了一把汗。

在內閣會議前會見記者時，川普暗示，美國和墨西哥可能正在接近達成一個雙邊貿易協議：

「我只是想讓你們知道，我們與墨西哥大比例勝選的新總統奧夫拉多爾有非常好的對話，在貿易協議上的進展非常好。可能會單獨跟墨西哥先達成一個協議，稍後再與加拿大談判。」

墨西哥比索兌美元在這一言論後扭轉跌幅，最高突破 1 美元兌 19 比索。不過加元兌美元也報上揚，最高觸及 1.3170。

分析師：美國想推雙邊談判，Nafta 或名存實亡

美國白宮新聞發言人桑德斯稍後在例行記者會上證實，美國與墨西哥雙方面的貿易談判處於正軌。美國貿易代表辦公室發言人郵件回復媒體稱，美國貿易代表萊特希澤正與墨西哥官員頻繁接觸，但沒有提到與加拿大代表的交往情況。

周三美股收盤前，墨西哥經濟部長 Ildefonso Guajardo 確認下周將出訪美國，進行雙邊貿易談判，之後將會見加拿大官員，而之前原定行程是美加墨三國就 Nafta 舉行部長級會議。不過他表示，美國與墨西哥從 Nafta 轉移到雙邊談判的代價高昂，可能意味著談判將從零開始。

他進一步表示，在新一屆墨西哥政府於 2018 年 12 月 1 日上任之前，存在美加墨三國達成 Nafta 協議技術上的可能性。這也符合政治策略師的預期，即 Nafta 雖然不會終結「24 歲的生命」，但在川普時代基本也名存實亡。

花旗集團北美經濟學家 Dana Peterson 對財經媒體 CNBC 表示，川普可能想利用與墨西哥的友好關係，刺激加拿大在 Nafta 分歧上作出妥協。美國可選的策略是保持 Nafta 繼續存在，同時開啟與加拿大和墨西哥新的獨立協議；或者在單獨協議談判好之後宣布退出 Nafta，但這需要國會批准。

川普政府與墨西哥新總統交往順利

上周，美國務卿蓬佩奧、財長姆努欽、國土安全局長 Kirstjen Nielsen，以及川普的女婿、白宮高級顧問庫什納到訪墨西哥城，會見了墨西哥現任和下任政府官員。彭博社分析稱，這給了 7 月 1 日贏得大選的墨西哥新總統奧夫拉多爾一個機會，為未來的美墨關係定下基調。

據環球網介紹，素來推崇個人外交的川普第一時間恭喜奧夫拉多爾贏得大選，後者也在勝選第二天跟川普通了半小時電話，重申要與美國建立「相互尊重」的關係，並補充稱：「我提議就發展項目展開全面協議，將在墨西哥創造就業機會，可減少移民、改善安全狀況。」

奧夫拉多爾表示，他的過渡團隊會參與 Nafta 談判，目前暫時作為現任政府的顧問身份。川普首席經濟顧問、白宮國家經濟委員會主任庫德洛周三也在 CNBC 的機構投資者年會上證實，美國與墨西哥的對話「有很好進展」，是一個「非常有前景的路徑」，但沒有說明具體事宜。

加拿大政府重組 新增國際貿易多元化部

反觀美國與加拿大的關係，在川普拒絕簽署 G7 公報之後就一直比較微妙。華爾街見聞曾提到，美國原本已經同意簽署 G7 公報，但川普抨擊加拿大總理特魯多在新聞發布會發表了「虛假聲明」，加拿大稍後也推出了 7 月生效、針對美國金屬關稅的報復措施。

周三，川普面對記者時再次用加拿大舉例，稱其對美國貿易不公，特別在農業方面。他表示，美國正試圖打破貿易壁壘，令美國農民可以到其他國家賣東西，就像這些國家賣東西給美國一樣。

而同日（7 月 18 日），加拿大總理特魯多重組了內閣，前自然資源部長 Jim Carr 被調任至新成立的國際貿易多元化部，表明了加拿大想要開拓多元化貿易渠道，擺脫歷史上對美國市場的依賴。此前 Carr 就推動加拿大政府接管 Kinder Morgan 輸油管道項目，有望開拓美國之外的亞洲市場。

過去一年來，Nafta 重新談判可謂阻力重重。川普政府一直威脅要退出 Nafta，崇尚雙邊談判，但加拿大和墨西哥都支持維持三方協議。5 月中旬談判不得不停下來墨西哥大選讓路，華爾街見聞曾談到，特魯多本想儘快促成談判結果，但就汽車原產地原則和日落條款與美方分歧過大。

普華永道高管 Jon Lieber 表示，加拿大面臨 2019 年大選，特魯多為謀求連任也想加快貿易進展，但政府重組表明，加拿大開始意識到與美國的外交和貿易關係將發生永久轉變。加拿大目前看重了歐洲和中國市場的新機遇。美國政府強硬的貿易立場，反而會強化其他國家之間的貿易關係。