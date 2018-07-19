誰說美國會經濟衰退？庫德洛：局勢大好 成長將持續至2024年

許多經濟學家警告，美國總統川普發動貿易戰及減稅的做法，可能加速經濟衰退的到來。但白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 顯然不這麼想，他非常滿意當前的經濟表現，認為經濟的復甦還能持續到 2024 年。

庫德洛週三 (19 日) 在 CNBC 舉辦的 Delivering Alpha 會議上表示，未來的 4-6 年，美國可能面對真正的成長週期。接下來會有一或兩季的經濟成長超過 4%，是 20 年罕見的高速成長。

綠：亞特蘭大 Fed 對 Q2 美國經濟之預測值 藍：藍籌經濟指標對美 Q2 美國經濟之預估值 圖片來源：Atlanta Fed

相較之下，華爾街擔憂，隨著美債 2 年期與 10 年期利差縮小，債券正在發出經濟衰退的信號。經濟學家指出，當短債殖利率高過長債殖利率，意即殖利率曲線倒掛時，通常 1 年內就會出現經濟衰退，過去 7 次經濟衰退前，都出現了殖利率曲線倒掛的現象。

庫德洛認為，這類擔憂是錯誤的，目前美國經濟形勢良好。

他表示，自 2009 年以來緩慢但穩定的經濟成長，可能僅是全面復甦的「前奏」。他預測共和黨企業減稅政策，會激發商業支出的蓬勃發展。

由數據來看，美國經濟確實正在飆升，亞特蘭大 Fed 的預測模型，認為第 2 季的經濟成長會放大到 4.5%。Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 也同意，目前看不到經濟衰退的跡象。

然而，很少經濟學家相信，經濟有望復甦至 2022 年，更別提 2024 年了。做超過 5 年之後的經濟成長預測，對經濟學家都是極為困難之舉。相反地，許多人主張經濟衰退的風險正在上升。

穆迪 (Moody's Analytics) 首席經濟學家 Mark Zandi 表示，現在的經濟擴張很難再持續個 5、6 年，主要的障礙如川普的反貿易、反移民、減稅的赤字財政，以及政府支出增加。

特別是，目前失業率已經逼近點，如果移民政策不變，企業很快就找不到工人。Zandi 認為，更可能的情況是，未來 1-2 年經濟過熱，促使利率上升，最終導致未來 10 年的經濟衰退。

避險基金 Citadel 執行長 Ken Griffin 在 Delivering Alpha 會上表示，當前的風險比 18 個月前更大。

Griffin 認為，即使未來 6-9 個月的經濟成長未出現災難，但到 2020 年末與 2021 年初，前景將更加模糊。