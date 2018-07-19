〈鋰電池商機熱〉前瞻能源攻隔離膜打進中國電芯廠供應鏈 下半年開始供貨

鋰電池材料中，隔離膜扮演重要四大關鍵材料之一，隔離膜廠前瞻能源營運傳捷報，目前已邁入穩定量產規模階段，在國內外獲多家客戶驗證採用，終端客戶不乏台塑鋰電與日立造船等知名企業，前瞻能源執行長李建興指出，今年在產能擴充後，也成功切入中國電芯廠供應鏈，將從下半年起開始供貨，隨著鋰電池需求持續擴大，後市營運動能可期。

前瞻能源成立於 2011 年，是目前國內唯一研發與製造均在台灣的隔離膜廠，資本額 3 億元，由普誠科技 (6129-TW) 董事長姜長安所帶領，並由商丞科技 (8277-TW)、新日興 (3376-TW)、帆宣 (6196-TW) 等多家上市公司集資創立。

在鋰電池材料中，隔離膜相對較不為人所知，卻扮演重要角色的四大關鍵材料之一，隔離膜位於鋰離子電池的正極與負極間，主要功能是防止正負極接觸造成電流短路，為提供渠道讓鋰離子移動的微結構，其角色無論對鋰電池的性能與安全性均至關重要。

隔離膜原料以 PP 與 PE 為主，在鋰電池電芯成本中，隔離膜成本比重僅次於正極材料、達 10% 至 15%，為鋰電池中的高附加價值材料，毛利率表現可維持在 5 成至 7 成左右。而前瞻能源產品包含 PP、PE 雙層膜與三層複合膜，產品主要用於動力鋰電池與儲能電池，也已跨入大功率放電啟動電瓶與快充市場。

前瞻能源目前下游終端客戶包括台塑鋰電、菲凡能源、凱勝綠能等，終端產品從車用、貨卡用啓動電池、UPS、電動機車到大型儲能電芯都有，其中，部分產品更已外銷至日本供貨日立造船 (HITACHI ZOSEN) 與 NISSAN FORKLIFT 等知名企業。

中國市場方面，由於中國政府近來針對鋰電池領域大打國家隊，許多一線如比亞迪等新能源大廠，均將鋰電池材料納入自家產能，大走一條龍製造形式，因此要打入一線大廠並不容易，而前瞻能源近期已通過二線電芯廠驗證，該廠為全球第一大隔離膜廠的中國代理商，負責其在中國約 2 至 3 成銷量，前瞻將從下半年開始供貨，提供該公司整體產能約 20% 的隔離膜。

前瞻目前產能可達 300 萬平米，由於國内市場需求有限，去年出貨約 25 萬平米、相當於 2 萬部電動機車所需電池用量，今年擴充押出線後，產能可望成長至 500 萬平米，將可供貨 10 萬部以上電動機車電池。