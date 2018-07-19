台股盤後─電子三雄難敵賣壓 指數收跌7點 失守半年線、季線

台股今 (19) 日以 10868 點開高後，在電子三雄領軍下，企圖攻上 10900 點關卡，最高落在 10896 點，站上半年線，但仍難敵賣壓，在亞股震盪、國巨等被動元件股走勢疲弱下，指數翻黑，終場以跌 7.08 點，收在 10835.38 點，半年線得而復失，並跌破季線關卡，成交量為 1413.9 億元。

今日台股類股跌多漲少，食品、塑膠、紡織、電器、化學工業、生技、玻璃、造紙、鋼鐵、橡膠、汽車、電腦及週邊設備、營建、觀光、金融、油電、觀光等類股收黑；航運、光電、電子零組件、電機、電子、半導體等類股則收紅。

電子三雄部分，台積電今日配息加上下午法說會，市場觀望氣氛濃，股價開高微幅整理，收漲 0.67%；鴻海則以 84.5 元開高後，維持平盤之上，終場收在 85.2 元，收漲 1.31%；大立光則開高走高，收漲 0.7%，收在 5055 元。

被動元件族群則漲跌互見，國巨今天開始執行庫藏股，以 873 元開高後，盤中震盪幅度加大，一度翻黑至 840 元後再走高，終場收在 892 元，漲幅 3.72%；另大毅收漲逾 3%，智寶、立隆電收漲近 2%，日電貿收漲逾 1%；禾伸堂則收跌逾 4.5%，奇力新收跌逾 5%，華新科、華容也均收黑。

金融股族群則跌多漲少，第一金、中信金、台新金、兆豐金、元大金、開發金、國泰金等收黑；新光金、玉山金、華南金則收紅。

法人表示，台積電法說會以及貿易戰變數，牽動市場的敏感神經，市場信心仍顯不足，估計短期指數將於 10600 至 11000 點區間震盪，建議後續可持續留意大型權值股、被動元件以及蘋概股等族群表現。