市場殺價競爭恐衝擊營運 綠悅駁斥關廠傳言 惟Q3能見度仍低

BOPA(雙向拉伸尼龍) 薄膜生產廠綠悅 (1262-TW) 營運處逆境，包括下半年競爭對手新開出至少 2 條年產各 1.1 萬噸的 BOPA 產品新產能，市場殺價競爭狀況依舊，同時，原料尼龍 6 價格也處高檔，兩相壓縮下，第 3 季訂單能見度不高，而外界指出綠悅經營狀況不善恐怕面臨關廠壓力，綠悅予以駁斥。

綠悅受到利空打擊，今 (19) 日股價開盤創掛牌以來新低，跌到 24.3 元，跌幅近半根停板。

綠悅主管指出，目前帳上現金 8 億元，扣除短期銀行借款 9250 萬元後仍有 7 億元現金，設備廠房 93 億元，並無抵押借款，是無負債的經營，對外界指出公司經營不善並可能關廠的說法加以駁斥。綠悅強調，去年 3 月以來 BOPA 市場價格直線下滑，到目前無止跌跡象，市場競爭加劇的情況依舊沒有改善。

只是，目前 BOPA 產品在中國大陸市場的價格競爭加劇，除上半年天津運城公司、河南信德各開出 BOPA 年產 1.1 萬噸新產能外，下半年溫州華瑞達、浙江金銳等將各開出年產 1.1 萬噸的新產能，另有他廠規劃產能將持續開出，以綠悅目前月產能 5200 噸而言，中國大陸新開產能 1 年約等於 6 萬噸，也就是今年在中國大陸市場新開出的 BOPA 產能，就是綠悅的總產能。

綠悅股價在連續二天跌停作收後，今 (19) 日早盤以 24.1 元開出，為上市掛牌以來新低債。

綠悅在今年首季營運轉虧，今年單月出貨、營收頻探底，6 月營收 2.59 億元再創新低，出貨也較 5 月減少 15%，第 2 季營收 8.62 億元同創歷史新低，法人估第 2 季恐難逃再虧損窘境。

綠悅 6 月營收 2.59 億元，月減 11.63%，年減 34.14%，第 2 季營收 8.62 億元，季減 32.48%，年減 46.1%，累計前 6 月營收 21.36 億元，年減 43.02%。

綠悅 5 月整體出貨與 4 月持平，出貨平均價格較 4 月下滑 5%。由於市場高度競爭，6 月出貨月減幅度高達 15%，營收也減 11%，綠悅表示，雖仍受同業新產線投產，致價格競爭壓力加劇影響，但 BOPA 薄膜市場價格下跌幅度已有開始趨緩的情形。

綠悅今年第 1 季稅後虧損 2339 萬元，每股淨損 0.14 元，是 2014 年 1 月在台上市掛牌以來的首度單季虧損。法人估，綠悅目前營收尚未達到損益兩平點，第 2 季恐再度出現虧損。

綠悅今年第 1 季營收 12.76 億元，創單季歷史次低，季減 10.7%，年減 40.73%，毛利率 7.73%，季減 6.39 個百分點，年減 27.85 個百分點，稅後虧損 2339 萬元，較上季純益 676 萬元及去年同期的純益 4.92 億元，均呈現轉盈為虧，單季每股虧損 0.14 元。