【大行報告】申萬：長城汽車目標價8.3港元

長城汽車(02333-HK)股價7月18日顯著造好，收市報5.49港元，升0.26港元或4.97%。長城汽車公告，公司2018年上半年有望實現淨利潤人民幣36.8億元，同比增長52.1%，主要原因在於WEY銷量占比提高，利潤率水準有所恢復。
申萬研究表示，長城汽車上半年度業績符合預期，維持2018年每股盈利(EPS)人民幣0.88元（同比增長60%），2019年EPS人民幣0.97元（同比增長10.2%），2020年EPS人民幣1.00元（同比增長3.1%）。並維持目標價港幣8.30元，對應58.7%上升空間，維持買入評級。
上半年長城汽車實現銷量47.2萬台，同比增長2.3%，僅完成全年銷量目標的40.6%。上半年WEY品牌銷量7.8萬台，銷量占比為16.5%，促進公司產品結構上移。預期2018年平均單車收入同比增長8.3%至人民幣10.2萬元。由於2018年合資品牌入門車型與自主品牌高端車型競爭加劇，WEY自2Q18期銷量環比下滑。維持2018年銷量預測105萬台（同比下降1.5%），2019年112萬台（同比增長6.4%）。
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