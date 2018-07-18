別怕殖利率曲線倒掛！研究機構：倒掛後還有末升段

研究機構 LPL Research 的資深市場策略師 Ryan Detrick 認為，用美債殖利率曲線倒掛預測經濟衰退將立即來臨，不一定是準確的事情，根據過去數據，殖利率曲線倒掛後，通常牛市還會持續平均 19 個月，跑牛市的最後一波末升段。

本週 10 年期與 2 年期美債殖利率利差一度縮窄至 24.7 基點，殖利率曲線呈現 2007 年以來最平緩水平。但 Detrick 指出，在 1990 年代中後期，在出現殖利率曲線倒掛情況後，標普 500 指數平均 19 個月後才站上高點，而這段時間的平均價格回報 (Price Return) 高達 22%。

殖利率曲線倒掛不會為股市帶來立即危害

因此就算殖利率曲線在今年再度倒掛，投資者在經濟衰退之前，仍有許多時間調整他們的投資組合，避免遭受嚴重損害。Detrick 則認為，在未來 12 個月至 18 個月，不會出現經濟衰退。

另一方面，美國聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 於 17 日前往國會作證，維持鷹派立場，在看好美國經濟前景之下，他指出聯準會目前將維持 3 個月升息 1 碼的步伐，因此今年還有升息兩次的機會，並表示通膨不會失去控制。

2 年期美債殖利率對聯準會政策較為敏感，17 日殖利率攀升 1.5 個基點至 2.615%，10 年期美債殖利率維持在 2.8628% 左右的水平，30 年美債殖利率小升 0.5 個基點至 2.969%。

10 年期美債殖利率走勢

針對短期利率可能超過長期利率的問題，分析師認為，鮑爾不太可能因為殖利率曲線的變化而改變升息步伐，但這會成為他關注的指標之一。除此之外，鮑爾認同貿易戰仍是美國經濟前景的威脅之一。