【大行報告】耀才：港股走勢短線繼續偏軟

耀才發表報告，每日報告焦點:

道指升 55 點，納指創收市新高

港股 ADR 微升 184 點，報 28322 點

長城汽車發盈喜，中期盈利預期增 52%

港股前瞻

美股周二先跌後升，納指再創盤中及收市歷史新高，因投資者期待一系列企業業績理想及美國昨日公布的經濟數據樂觀，加上聯儲局主席鮑威爾表示美國經濟增長相當強勁，央行計劃維持穩定的加息步伐，道指升55.53 點，收報 25119.89 點，標普 500 指數升 11.12 點，收報 2809.55 點，納指升 49.4 點，收報 7855.12 點。聯儲局主席鮑威爾周二在美國國會參議院銀行業委員會發表證詞稱，央行仍然計劃繼續以每三個月加息一次的步伐加息，經濟增長前景大致平衡，認為難以預計貿易政策會給美國經濟帶來什麼樣的影響，但最近的經濟數據表明美國經濟在第二季度仍將強勁，近期通脹數據鼓舞人心。

港股氣氛相對淡靜，資金只炒個別板塊及股份．騰訊(00700-HK)亦遭中金降目標價，另舜宇光學(02382-HK)更被沽空機構 GMT 指對公司財務部分內容表示擔憂，最終大跌收市，舜宇光學晚上公告澄清網上帖文內的指控為不準確、不真實及沒有根據。

從技術上看，港股走勢短線繼續偏軟．隨時有機會再失守 28000 點，恆指預期持續反彈在 28500 至 29500 上落，初步阻力在 20 日線的 28700。

週邊新聞

美股先跌後升，科技股造好，企業季業亦支持大市向上。道指走勢反復，收市報 25119 點，上升 55 點，升幅逾 0.2%。納指再創新高，收報 7855 點，上升 49 點，升幅逾 0.6%。標指數收報 2809 點，上升 11 點，升幅 0.4%。

美元上升，聯儲局主席鮑威爾在國會聽證會上表示美國目前經濟增長強勁，未來數年通脹率將維持在 2%附近，將保持漸進加息的步伐。美元指數升0.5%，報 94.995。美元兌日圓升至 1 月以來最高位，最新報 112.91 日圓。

比特幣價格延續升勢，衝破 7000 美元心理關口，24 小時內升 10.3%，報7346.70 美元，單日升幅創 4 月 12 日以來新高。

油價輕微回升，市場關注委內瑞拉原油供應，紐約期油收報每桶 68.08 美元，升 2 美仙。布油曾跌至 71.35 美元的 3 個月低位，收報 72.16 美元，升32 美仙。但其後美國石油協會公布，上星期美國原油庫存增幅超出預期。

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