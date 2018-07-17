火山口跳舞！「你需要尊重殖利率曲線」——來自新債王的判斷

人稱「新債王」的 Jeffrey Gundlach 對有關「美債殖利率曲線趨平並非任何經濟衰退的信號」這種觀點進行了猛烈抨擊，認為這種看法大錯特錯。

在接受巴倫周刊（Barrons）採訪時，DoubleLine Capital 創始人 Jeffrey Gundlach 表示，他們對 2019 年的市場越來越謹慎。在利率仍處於低位之際，美債殖利率曲線發出的經濟衰退信號要比以往更加強烈。

年初的時候，還沒有什麼領先經濟指標指向負面的經濟預期。如今，在某種程度上指向負面的指標正是美債利率曲線——隨著聯準會逐漸收緊貨幣政策，它越來越平坦化了。

最近，美國兩年期公債與十年期公債之間的利差收窄至 28 個基點，幾乎接近零。「這等於亮起了黃燈，需要尊重它。」Jeffrey Gundlach 說。

「我們正越來越接近一場金融衰退。」Jeffrey Gundlach 如此警告。「爆發經濟衰退的風險至少是在一年後。」

「美國在自尋死路」

除了美債殖利率曲線之外，Jeffrey Gundlach 提出的另一個需要擔心 2019 年的理由是：量化緊縮剛剛開始。

聯準會開始縮表，每月價值幾十億美元的債券即將到期，但到 10 月份，規模將增長到每月 500 億美元。同時， 聯準會還表示將繼續升息，今年可能還有兩次。

「上述這些，再加上每月或將高達幾百億美元的量化緊縮，以及美債殖利率平坦化發出的信號，還有財政預算赤字，這些都是問題。」Jeffrey Gundlach 這樣表示。

他還稱：「最奇怪的是，在經濟周期步入如此尾聲、利率正在增加的時候，國會居然批准了 2800 億美元的減稅和政府開支增加議案。這簡直就是在找死。在升息的時候還要去增加上千億美元的債務，這意味著還本付息將面臨相當大的壓力。」

美債殖利率預測

十年期美債利率可能升至多高呢？Jeffrey Gundlach 的答案是， 下半年美債殖利率將呈現窄幅區間變動，年底前可能在 2.65% 左右。

在他看來，30 年期美債利率將逼近 3.22%。屆時，可能是買入機會。

至於巴倫周刊提出的「當前這種環境中最佳的投資方式」，Jeffrey Gundlach 稱，「要保守。」

他依然推薦低風險、相對低久期的債券。另外，他還比較推薦大宗商品，雖然近期的貿易戰讓商品價格受到了一些衝擊，但也提供了買入機會。

談及 11 月的中期選舉，Jeffrey Gundlach 預計共和黨仍將把持參眾兩院。