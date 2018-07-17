香港擬成立金融學院提升行業競爭力

香港金管局17日發佈消息稱，根據專家小組的意見，計劃在2019年年中成立金融學院。學院主要發揮兩項功能：培育金融業領袖人才;作為知識庫推動貨幣與金融研究，特别是跨界别應用研究。

香港特區政府財政司司長陳茂波表示：“當前全球金融業迅速發展，日益趨向知識和科技主導，成立金融學院有助於維持香港作為亞洲主要國際金融中心的優勢。”

專家小組及金管局認為，在香港成立金融學院可加強其在金融領域的競爭力。建議通過改組擴展1999年設立的香港金融研究中心以成立金融學院，發揮培育領袖人才、儲備知識併推動研究的功能，而非為從業人員提供職業或專業培訓。同時建議金融學院與政府、金融監管機構、金融發展局、金融業界，以及香港的專上學院和專業培訓機構緊密合作。

專家小組召集人梁定邦認為，金融學院通過匯聚學術界、業界及監管機構的專長，將會擴大金融業人才的國際視野和跨界别視野，促進跨界别合作，從而完善香港目前在金融業領袖人才培育方面的工作。

金管局總裁陳德霖表示，培育一流金融領袖人才和提升跨界别金融研究應用的能力，皆利於加強香港的軟實力。

來源：新華社香港

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