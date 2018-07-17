深交所：嚴格落實退市主體責任 對烯碳(000511-CN)股票予以摘牌

據深交所7月17日消息，2018年5月28日，深交所對銀基烯碳新材料集團股份有限公司(000511-CN)(以下簡稱烯碳退或公司)股票作出終止上市的決定，公司股票自2018年6月5日進入退市整理期交易。截至2018年7月17日收市，公司股票進入退市整理期交易滿三十個交易日。根據《股票上市規則》的規定，退市整理期屆滿的次一交易日即7月18日，深交所對公司股票予以摘牌。

持續強化退市整理期信息披露監管

烯碳退股票進入退市整理期後，深交所密切關註公司動態、市場輿情、投資者投訴等方面信息，持續督促公司及時履行信息披露義務，做好投資者關係管理。一是針對公司股東2017年年度股東大會終止事項，督促公司及鑒證律師及時披露相關公告，避免影響退市整理期交易，持續督促公司在條件成熟時擇機召開臨時股東大會;二是針對公司控股股東持股變動情況，第一時間要求公司核查併及時履行信息披露義務;三是針對投資者投訴公司對外咨詢電話無法接通的問題，先後向公司發出2份關註函，督促公司保持相關咨詢電話的暢通併及時接聽。

交易總體平穩 風險得到釋放

深交所密切關註公司股票二級市場交易情況，及時提醒會員加強風險提示，公司股票交易情況總體平穩。退市整理期期間，公司股價從暫停上市前最後一個交易日的5.27元/股，連續跌停18個交易日，此後在0.7元-0.9元之間盤整，7月17日報收於0.61元/股，較暫停前最後一個交易日跌幅為88%，退市風險得到釋放。股票累計成交約8.85億股，成交金額約6.98億元，平均成交價格0.79元/股，區間換手率約76.60%。

摘牌後將進入股轉係統掛牌轉讓

根據規定，烯碳退應當及時做好相關工作，以確保公司股份在退市整理期屆滿後的四十五個交易日内進入全國中小企業股份轉讓係統進行掛牌轉讓;公司股東必須按照有關規定重新履行股份確權、登記和託管手續後方可在股轉係統進行轉讓。深交所將督促烯碳退充分披露股票終止上市後投資者辦理股份確權、登記和託管的安排，以及公司聯係方式和了解公司信息的途徑，保障投資者權益。

深交所將在中國證監會的領導下，切實扛起一線監管職責，嚴格落實退市主體責任。一方面，嚴把退市執行關，對觸及退市條件的公司“出現一家，退市一家”;另一方面，進一步完善重大違法強製退市實施製度，優化財務類和市場類退市指標體係，對持續經營能力存疑或存在重大不確定事項的高風險公司加大風險警示力度，不斷夯實製度基礎，防範係統性金融風險，促進深市多層次資本市場健康穩定發展。

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