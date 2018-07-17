中國鐵建(01186-HK)：下屬子公司中標道真至務川高速公路PPP項目

中國鐵建(01186-HK)公告稱，近日，中國鐵建(601186-CN)下屬中鐵建昆侖投資集團有限公司與中鐵十六局集團有限公司、中鐵第一勘察設計院集團有限公司、中鐵建投資基金管理有限公司組成的聯合體中標道真至務川高速公路PPP項目。項目投資估算總額為95.7061億元，項目建設期暫定為4年，運營期30年。項目採用「BOT+股權合作+EPC」模式。政府方與社會資本方共同組建項目公司，由項目公司負責本項目的建設、運營、維護等工作内容。項目回報機製採用「使用者付費+可行性缺口補助」。

項目資本金為總投資額的25%，約23.9265億元，由政府方和社會資本方按照10%：90%的比例出資，即政府資本出資2.3927億元；社會資本方出資21.5339億元，其中中鐵建昆侖投資集團有限公司出資7.178億元，佔資本金的30%；中鐵十六局集團有限公司出資239萬元，佔資本金0.1%；中鐵第一勘察設計院集團有限公司出資239萬元，佔資本金0.1%；中鐵建投資基金管理有限公司出資14.3081億元，佔資本金59.8%。項目公司註冊資本金為5億元，由政府方和社會資本方按照10%：90%的比例出資投入。

項目資本金以外的資金約為71.7796億元，項目公司通過貸款解決。

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