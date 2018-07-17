惠譽：2018年保費收入增長或滯緩

惠譽評級預計，由於監管機構採取更嚴厲的措施打擊短期儲蓄型產品，加強資產負債管理和資訊披露，長期來看中國的壽險公司風險狀況將會改善。由於其長期性特點，資產負債管理也是監管機構對於新推出的稅延型養老保險產品重點關注的一個領域。主管機構還要求保險公司在2018年上半年之前，對壽險產品進行徹底清查。

惠譽認為，法規趨緊將對保險行業產生積極作用，同時，也反映了監管機構對保障型產品的重視，以及遏制有誤導性的、違規產品的決心。儘管2018年的保費收入可能會增長滯緩，但由於保險公司已經改善了產品組合，並根據監管機構要求加大了保障型產品的比重，這些措施可能會提高保險公司的承保盈利能力。

得益於更加強勁的盈利能力，更合理的產品組合及更低的風險偏好，大型壽險公司通常擁有更穩定的資本水準。隨著中國企業債券的信用狀況進一步惡化，一些保險公司可能會面臨信用風險。儘管如此，大多數保險公司對於其信用投資都有嚴格的指導方針與風險管理機制，一些增信措施（例如抵押和銀行擔保）也可以在一定程度上降低違約事件帶來的風險。

惠譽預計，受評壽險公司的信用指標在2018將保持穩定。這些壽險公司穩健的業務狀況、充足的資本水準和強勁的新業務價值增長對評級構成支持。

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