華能國際電力(00902-HK)二季度售電量980.75億千瓦時 同比增14.54%

華能國際電力(00902-HK)公佈，2018年第二季度，公司中國境内各運行電廠按合併報表口徑完成發電量1038.56億千瓦時，同比增長14.52%；完成售電量980.75億千瓦時，同比增長14.54%。2018年上半年，公司中國境内各運行電廠按合併報表口徑累計完成發電量2081.67億千瓦時，同比增長11.51%；完成售電量1963.87億千瓦時，同比增長11.51%；2018年上半年公司中國境内各運行電廠平均上網結算電價為418.57元╱兆瓦時，同比增長2.72%。

公司電量上升的主要原因包括：宏觀經濟增長好於預期；居民用電、第三產業及非高耗能製造業用電增速大幅增長；及上半年全國水電發電量增長率較低，遠低於全社會用電量和全國發電量增長率，公司火電機組比重較高，抓住機遇搶發電量。

此外，2018年第二季度，公司全資擁有的新加坡大士能源有限公司發電量市場佔有率為21.1%，比去年同期(21.8%)下降了0.7個百分點。上半年累計發電量市場佔有率為20.8%，比去年同期下降了0.7個百分點。

公司全資擁有的華能黑龍江雙榆光伏所屬項目合計46.6兆瓦、華能江蘇淮陰電廠光伏30兆瓦以及公司持股75%的華能江蘇太倉灰場光伏二期10兆瓦、公司持股91.8%的華能海南澄邁光伏8兆瓦、公司持股50%的吉林鎮赉風電場光伏20兆瓦、公司持股90%的山西榆社光伏10兆瓦分别於第二季度投入運行。截至2018年6月30日，公司可控發電裝機容量為104,425兆瓦，權益發電裝機容量為91,894兆瓦。

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