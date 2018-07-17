〈房產〉科技業引導聚居潮 新店華城里躍新北年均所得第一

根據財政部財政資訊中心最新資料顯示，2016 年新北各里的平均年所得中，收入最高的里年收入逼近 290 萬元，大出市場意料，其中新店區囊括前 10 名的 6 名，傲視各區，而第一名的新店區華城里，平均每戶年所得為 289.8 萬元，市場解讀為科技業主管聚居造成。

排名第二則是新店區下城里，平均年所得 229.0 萬元，過去被認為是新北大安區的板橋區僅有 2 個里入榜，其中福丘里位居第三，平均年所得 179.9 萬元。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡分析，新店早期多為公教人員居住，環境安靜單純，加上區域生活品質十分接近北市，是北市換屋族移居新北的首選之一，除此之外，新店有許多企業總部，如宏達電 (2498-TW)、鼎新電腦、技嘉科技 (2376-TW) 等，許多科技業從業人員，尤其是高階主管，都會選擇居住於新店，連帶拉抬行情，且近年不少低調富豪期待有天有地，離塵不離城的生活，新店別墅也成為熱門產品。

郎美囡指出，綜觀本次表現較為突出的區域，多有豪宅或是特殊高價產品，新店的別墅區是許多企業家或知名人士喜愛的居住地，華城區最著名的社區有大台北華城、青山鎮等，主要為企業家及專業人士居住，其中也有許多知名人士會因為小孩就讀康橋國際學校而就近購屋，華城里除以別墅見長外，經環快、二高只要 20 分鐘左右就可以到達台北市信義區或敦化南路，選擇多、房價親民，故不少高資產族群不選台北市，願意轉進新店區。

綜觀平均所得前 10 名排名，除新店區占比高之外，較特別是淡水及汐止都有入榜，郎美囡表示，淡水鄧公里在學府路東側，距離捷運淡水站及英專路商圈都近，是淡水精華區，早期還沒有淡海新市鎮時，這裡的住宅大樓是淡水高資產族群的最愛，其中麗陽花園、海闊、觀海水噹噹等大樓社區到現在還能維持 3 字頭上下的行情。

而汐止忠山里緊鄰台北市內湖區，且近中山高，許多於在內湖或高架通勤可到北市上班者會選擇居住於此，區域內白馬山莊、東湖山莊、瓏山林等都是知名社區；能進入平均所得前 10 名並不意外。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨表示，過去北市被認為是藏富所在，近年因房價與生活品質等因素，讓資產客轉戰新北，從新北市各里平均年所得可發現，高資產族群在大台北地區購屋不見得必選台北市，除北市都更困難，老屋難翻新外，畢竟新北市新案選擇多，房價較低，居住品質也不輸北市，加上地方政府政策鼓勵，新貴轉戰新北也是順水推舟。