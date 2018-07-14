〈觀察〉房市重返多頭「魔術數字」 今年恐難現蹤

中大型建商陸續進場購建，今年以來包括新北市的新店央此重劃區、桃園中路地區等政府土地標案，建商多積極出手；但是，房市要脫離恐慌情緒，目前仍處於盤底階段，全台房屋買賣移轉棟數突破 30 萬棟這個多空分水嶺指標，今年恐難出現，房市重返多頭格局還有段時間要等待。

市場成交移轉數是重要價量指標之一，越高代表市場愈活絡，也是「量先價行」的意義；全台房市要登上全年 33 萬棟的 10 年均量關卡，還有一些時間，顯見短期房市仍處在脫離恐慌情緒有餘，上攻力道不足。

2017 年全台房屋買賣移轉棟數落在 26.6 萬棟，年增 8.43%，是 2014 年以來首度止跌翻揚的一年，今年初房仲業者原指望買賣移轉棟數有機會在建商讓利、去化餘屋促銷下，呈現雙位數成長，重登 30 萬棟大關，但目前看來可能性又減少。主要在全台前 5 月房屋移轉棟數雖達 11.2 萬棟，年增率 9.32%，房市交易量雖已脫離谷底低量期，但市場推升力道仍緩。

持平來看，2016 年全台 24.5 萬棟房屋移轉量，是 1991 年以來的新低量，過去幾次超低量後，市場發現最恐慌時機已過，買氣就逐步回到市場上，隨後常可伴隨交易量反彈，2017 年在 2016 年波段新低量後，出現一波反彈走勢，隨著市場買氣打開，價格也從下跌趨勢逐漸轉為區間盤整。

同時，房仲業者推估，今年全台上半年全台買賣移轉棟數約為 13.5-14 萬棟，年成長幅度 5-8%，以目前交易量推估，全年全台房市買賣移轉棟數落點應在 27.5-29 萬棟之間，年增幅 3-9%；全年房市由緩跌轉為平盤橫向整理格局。