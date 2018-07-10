〈房產〉房市買氣只回暖一半 台中人口成長 但家戶購屋比不增反減

今年上半年房市回暖，上半年六都買賣移轉棟數年增 4.8%，房仲業者依六都地政局及民政局資料，統計近 5 年中上半年度的家戶購屋比，發現近五年最高點都在 2014 年，之後各都各有表現。跟去年同期相比，上揚與下跌各半，上揚的 3 都為台北市 1.34%、新北市 1.77%、台南市 1.57%。

而上半年家戶購屋比下滑的都則是桃園市 2.07%、台中市 1.99%、高雄市 1.5%，其中雙北雖然仍在 2% 以下，但出現緩升，應是房價下滑造成的買氣回流，也因為價格因素，讓過去因價格優勢的桃園市購屋比下滑；除此之外，人口不斷增加的台中市出乎意料也跌破 2%。

同時，由全台六都的最新的房屋買賣移轉統計資料也顯示，台北市、新北市及台南市為今年上半年六都中，移轉棟數較去年同期成長的三都，其中並以台北市年增 18.9% 最高。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡分析，雖然今年買氣略有回溫，向上成長的幅度不大，最主要還是自用買盤為主的不動產市場去化時間較長，固然市場信心有所增加，但無法與買氣連結，加上許多屋主一不缺資金、二對價格仍有期待，讓交易陷入膠著，也是家戶購屋比表現停滯的重要因素。

綜觀近 5 年家戶購屋比，六都的最高點都在 2014 年房市還處於高點的階段，而低點大多在房地合一稅上路的 2016 年，之後便緩步上揚，較讓人意外的是，台中市在 2016 年跌破 2 來到 1.6%，2017 年回到 2.01% 水準，但今年又跌破 2，上半年家戶購屋比 1.99%。

郎美囡指出，台中市人口數成長為全台第 2 大都會，家戶數也相對成長，不過對在地人來說，房價依舊偏高，人口帶動買氣速度遲緩，故家戶購屋比再度走低，但單純看今年各都的家戶購屋比，台中市依然排名第二，僅次於桃園市，顯見購屋需求仍在，只是反應速度較慢。此外，市場信心增加後，高資產族群開始入手房地產，加上房價修正刺激買方，雙北市的家戶購屋比有所提升。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨表示，台灣現階段的低利環境，加上多數屋主無財務緊迫的問題，導致議價空間難以擴大，對大部分買方來說，依然期待房價有下修的空間，而隨著讓利風暫歇，買氣要開展還得費上一番工夫。