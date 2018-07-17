末代雨遮搶照效應 全台5月住宅動工數破萬創近4年新高

依內政部統計處的建築物開工統計顯示，全台 5 月住宅類開工量回到單月 1 萬戶 (宅) 水準，創近 48 個月大量，是這波景氣轉折以來新高，而開工數量增加一部分反應開發商信心回溫，另一部分則是去年底雨遮登記搶照效應發酵，導致開工數量增溫。

以全台六都的表現來看，開工數量最多是台中市，累計前 5 月開工數為 6740 戶，其次是新北市 6612 戶，桃園市 6018 戶，從開工數量可推估，這些區域也是未來房市的推案熱區。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年 1 月 1 號雨遮不登記新制上路後，今年才開始申請建照的個案，就無法登記雨遮坪數，因此從去年 8 月開始就出現建照量緩步上揚的現象，開發商取得建照後應於 6 個月內開工，因此到 5 月就出現開工量增情況。

曾敬德說，另一個導致動工數量增加的原因，是反應開發商對未來景氣看法不再那麼悲觀，在逐步出清手上餘屋且回收資金後，還是願意購置土地，並規劃成符合現在市場銷售主流的產品。

根據統計， 5 月住宅類建物開工數為 1 萬 90 戶 (宅)，單月開工數是近 4 年以來新高，累計前 5 月住宅類建物開工數為 3.8 萬戶，年增 53%，也是 2015 年以來的同期新高。

曾敬德表示，此次末代雨遮搶建狀況還算溫和，從去年 8 月到今年 5 月的建照平均每月約 9400 戶，比起 2017 年單月平均大概多出 23%，而目前線上銷售的個案大部分還是屬於雨遮可登記的推案，距離新一代的零雨遮登記住宅大量出現還需要一段時間。