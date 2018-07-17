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港股午盤大跌1% 消費股領跌 石油、內銀股走低

恒指午盤跌1%，報28254點。 (圖：AFP)
恒指午盤跌1%，報28254點。 (圖：AFP)

港股今 (17) 日早盤開低走低，盤中一度跌超 1%。截至午盤，恒指跌 1%，報 28254.85 點。國企指數跌 1.07%，報 10590.05 點；紅籌指數跌 0.95%，報 4266.35 點，成交量港幣 412.36 億元。

消費股領跌，其中，莎莎國際 (0178-HK) 跌 8%，萬洲國際 (0288-HK) 跌 3.17%，蒙牛乳業 (2319-HK) 跌 2.99%，恒安國際 (1044-HK) 跌 2.94%。

石油股大跌，中海油 (0883-HK) 跌 2.46%，中石油 (0857-HK) 跌 2.8%，中石化 (0386-HK) 跌 0.56%。

內銀股走低，工商銀行 (1398-HK) 跌 1.61%，中國銀行 (3988-HK) 跌 1.1%，建設銀行 (0939-HK) 跌 1.73%。

美國 BIS 解除出口禁令，中興通訊續漲，H 股 (0763-HK) 漲 5.62%，報港幣 16.9 港元，A 股 (000063-CN)) 一度漲停，現漲 9%。

小米 (1810-HK) 被港股通拒於門外，昨 (16) 日一度急挫 7%，此後跌幅收窄為 1.86%，今日截至午盤漲 0.95%，報港幣 21.25 元。

港交所總裁李小加今日已趕赴北京，與中證監及滬深交易所高層開會，商討如何將「同股不同權」股票納入港股通內進行交易。

比亞迪 (1211-HK) 陷「廣告門」冒名風波，股價不斷走低，昨日跌近 6%，今日跌 2.98%。李娟，在過去近 3 年時間，從上海到倫敦，串聯數十家廣告商，砸下數億元行銷費用，為比亞迪做品牌推廣，最後在比亞迪拒絕埋單後，向警方報案自首。

京華山一研究部主管彭偉新表示，中興獲美國商務部放生，市場對中美貿易戰的憂慮有所減輕，不過目前股市單日轉向的情況比較多，市場風險仍然存在，預期恒指短期在 28300 點仍有支撐。

時富金融優越投資部顧問黎永良則認為，恒指跌破 28000 點事在必行，因為市場對於美國方面的消息敏感，加上貿易戰暫未見到有解決迹象。

截至午盤，滬股通淨流出人民幣 1.16 億元，港股通 (滬) 淨流出暫為人民幣 0.63 億元；深股通淨流出人民幣 2.13 億元，港股通 (深) 淨流入暫為人民幣 1.2 億元。

滬股通中資金流出最多的是貴州茅台，淨流出人民幣 1.5 億元，其次為恒瑞醫藥、南京新百、中國軟體、伊利股份。資金流入最多的中體產業，淨流入人民幣 4038 萬元。

深股通中資金流出最多的是中興通訊，淨流出人民幣 4.01 億元，其次為科大訊飛、美的集團、京東方 A、五糧液。資金流出最入的天齊鋰業，淨流入人民幣 6230 萬元。

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