港股通拒納非同權 受影響的不止小米 還有它們

滬深交易所上週六 (14 日) 宣佈，暫不將外國公司股票、合訂證券、不同投票權架構公司股票，納入「港股通」範圍，受影響的不單止小米 (1810-HK)，有幾十家在港上市的外國公司，都被排除在港股通範圍外。

滬深交易所這次的新規定，還可能使大陸股民無法買賣那些多數業務在大中華區以外的香港上市股票，如普拉達 (Prada)(1913-HK)、新秀麗 (Samsonite)(1910-HK)、歐舒丹 (L'Occitane)(0973-HK) 等。

市場人士擔心，事件不單會影響到新經濟股份，來港上市的計劃，更可能打擊外國企業來港上市的打算，可以說，像阿里巴巴 (BABA-US)、京東 (JD-US)、百度 (BIDU-US) 等，已經在外國上市的公司，暫時較難說服他們赴港上市。

一些外電媒體則認為，大陸監管機構將這些股票除於港股通範圍，試圖讓大陸散戶免於交易那些不被廣泛了解的證券。

滬深交易所在聲明中也表示，一些證券商認為，大陸投資者尚未真正接觸過上述三類證券，對於這些產品的複雜度、風險缺乏瞭解，有的希望在大陸市場先推出不同投票權架構公司並熟悉後再做判斷。

陸股券商東方證券首席經濟學家邵宇表示，不意外大陸監管機構的這個決定，這符合中國資金應被用於支持中國公司的觀點。

他認為，監管機構對 WVR 公司採取了相當保守的態度，並且傾向觀察更長一段時間。此外，就小米來說，若沒有了「北水」的憧憬下，反而能夠在港股市場，獲得最公允的估值，對大陸評估獨角獸企業的估值上有一定的幫助。