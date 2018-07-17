港股通拒非同權 李小加暗批滬深交易所打小算盤 今赴京斡旋

香港首隻「同股不同權」(WVR)股份小米 (1810-HK) 上週成功掛牌上市，上週六晚突遭滬深交易所拒納「港股通」，令「北水」南下憧憬落空。港交所 (0388-HK) 行政總裁李小加表示，今 (17) 日會與中證監商討解決辦法。他強調開放是雙向的，滬港通、深港通是一個對等的機制，指不擔心事件會影響內地 WVR 公司來港上市。

小米昨 (16) 日股價一度跌近 10%，在李小加高調表態上京爭取後，買盤再度進場，終場跌幅收窄至 1.63%，收報港幣 21.10 元。

小米 7 月 9 日在港上市後，極速獲恒指公司宣佈，納入港股通參考指數之一的「恒生綜合指數」，由於獲納入恒生綜合指數的股份，根據互聯互通機制，會自動成為港股通標的股，市場憧憬小米很快將被納入港股通，「北水」將為股份起支撐作用，但這個希望卻在上週六落空。

李小加昨天暗批滬深交易所打「小算盤」，認為滬深港交易所都是商業機構，有這些小分歧是很正常，只要把小分歧擺出來，就好解決了。

他並表示今 (17) 日赴北京與天中國證監會商討解決辦法。他相信，中證監是有大格局的監管機構，會從一個更大的視野來看 A 股的市場發展和香港的市場發展，「我們一定會把這個問題處理得非常好。」

李小加強調，滬港通、深港通最核心的理念是雙向開放，是一個對等的機制，既有南下資金投入港股通，也有北向資金投入滬股通和深股通。並指在今年 5、6 月份兩地市場比較動盪的時候，北上資金的淨流入有人民幣 1000 多億元，認為不能只單看南下資金，實際上北上資金在相當一段時間內都是很大的，兩地市場的投資者應該都可選擇進入對方的市場。

他表示，假如大陸的 CDR 有一天決定讓所有新經濟公司都能在 A 股上市，香港肯定會允許投資者通過滬股通、深股通去投資所有的 CDR。他說，「港交所永遠不會阻攔北上的投資者去內地交易所投資。」

李小加不擔心事件會影響大陸「同股不同權」來港上市。他表示，就算沒有「滬港通」、「深港通」，仍有很多公司會選擇來港上市，因為香港能為他們「雪中送炭」，解決他們迫切的融資需求。他認為，「同股不同權」公司進入港股通範圍只是時間問題。

香港《明報》引述德勤中國全國上市業務組聯席主管合伙人歐振興預期，港股通將會在首隻「同股不同權」公司發行 CDR 後才會納入「同股不同權」公司，相信屆時 A 股市場已充分準備好。他表示，即使「滬倫通」開通後亦不會馬上納入在倫交所的「同股不同權」公司，故不是交易所的問題，而是大陸希望投資者更熟悉該類公司。