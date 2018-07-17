Uber和Airbnb早期投資人：我為什麼投資數位貨幣

2009 年 1 月 3 日，比特幣區塊鏈網路中誕生出了「創世區塊」(genesis block)，也就是開天闢地的「0 號區塊」。通過挖礦，比特幣創始人中本聰獲得了第一批 50 個比特幣，自此打開了數位貨幣市場大門。

面世迄今，比特幣價格一度逼近 2 萬美元，市值更是已經超過千億美元，但市場對其評價卻是褒貶不一。

不過，曾參與 Uber 和 Airbnb 早期投資的獨立投資人 Jeffrey Wernick 卻早在比特幣出生的那一年就對其前途無比看好，成為了最早擁有比特幣的一批人之一。

他當時相信，比特幣價格將在未來上漲，其價值則在於比特幣能夠解決法定貨幣所面臨的最大問題。

Wernick 認為，管理巨額赤字與使貨幣貶值的能力改變了政府和公民之間的關係，而比特幣的出現改變了這一點。

現在的政府可以在人民的反對聲中做很多事情。其原因在於，只要人們無需為政府想做的事情付費，他們就對那些事不那麼感興趣。

一開始，我對比特幣的興趣不僅僅是出於經濟考慮，比特幣也是關於「什麼東西能培養公民和政府之間良好關係」的問題。如果政府選擇貶值法幣，那麼在政府行為不符合公民最佳利益的時候，公民有權如何行事來保護自己？

在 Wernick 眼中，比特幣的誕生解決了很多問題，但首當其衝的就是貨幣發行方。

我們現在擁有了一種無法被偽造的貨幣。在它的誕生條件之下，我們對相關規則有所了解，也知道貨幣發行數量存在硬性的預算限制，官方權威並不能決定比特幣在系統中的分布方式。

這是一種人民的貨幣，由人民定義，由人民所信任的規則和協議來定義。我認為，在一個人們不再相信任何東西的世界裡，能有人們相信、並能自行控制的協議，是一件好事。

6 月底，在世界區塊鏈大會 · 烏鎮上，Wernick 曾在接受區塊鏈門戶媒體巴比特採訪時表示，比特幣是現有機構失敗的結果。

不喜歡法幣的 Wernick 認為，中央機構發行貨幣是為了加強控制，而金錢應當解放人們，並不是奴役人們。

他還稱，法幣的唯一威脅仍然是比特幣。