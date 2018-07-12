大宗商品大屠殺 鐵礦石成了倖存者

全球貿易局勢趨於緊繃之際，對宏觀經濟頗為敏感的大宗商品受驚下挫，油價跌幅甚至深達 7%。

不過，市場上仍有一個僥倖逃脫猛烈拋售厄運的「幸運兒」——鐵礦石。

根據英國金屬導報（Metal Bulletin）的報價，發運至中國青島港的品位 62% 的國際現貨鐵礦石僅跌 0.9%，報 63.34 美元 / 噸。

品位 58% 的國際鐵礦石現貨跌 0.1%，至每噸 37.26 美元。65% 品位的現貨跌 0.2%，報 90.80 美元。

美國媒體 business insider 認為，國際鐵礦石如此具有價格彈性，與中國鋼鐵價格堅挺不無關。中國環保政策對鋼價給予了有力支撐。

昨日夜盤交易時段，上期所螺紋鋼收盤僅跌去 10 元，至每噸 3879 元。大商所鐵礦石期貨日間收盤報 463.5 元 / 噸，高於周二夜盤收盤價 458 元 / 噸。

我的鋼鐵網 (Mysteel) 數據顯示，唐山指標鋼坯價格周二漲 50 元， 至每噸 3680 元，現貨鋼材價格漲 0.5%，至每噸 4312.22 元。

摩根士丹利在上個月底發布的金屬季度報告中上調了明後兩年的鐵礦石預期，認為均價將分別漲至 61 美元 / 噸、60 美元 / 噸。

對於中國鋼鐵產量前景更加看好是此次摩根士丹利上調煉鋼原材料鐵礦石的原因。該行表示：鑒於煉鋼利潤依然高企，持續處於歷史高位，且政府嚴控環境污染的措施繼續實施，中國對於高品位鐵礦石的渴求看起來將會延續續下去。

在摩根士丹利看來，基於淡水河谷、力拓等大型礦商降低產量預期，因此今年的海運鐵礦石供應增長預期也相應降低。這有利於鐵礦石價格。

一起來回顧隔夜大宗商品市場的慘象：

對貿易局勢敏感的美國農產品期貨普跌。大豆期貨跌 2.7%，玉米跌 1.87%，小麥跌 3.66%。

LME 基本金屬集體大跌。期鉛跌 4.69%，期銅跌 3.12%，期鋅跌 2.51%，期錫跌 2.12%，期鎳跌 1.48%，期鋁跌 1.41%。

WTI 原油期貨結束三連漲，收盤跌 4.72%，創去年 6 月 7 日以來最大跌幅，報 70.61 美元 / 桶，盤中跌幅高達 7%。布蘭特油價跌 5.95%，報 74.17 美元 / 桶，創兩年最大單日跌幅，盤中一度跌 6%。