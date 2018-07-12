油價帶頭暴跌 大宗商品經歷了2014年以來最慘的一天

油價暴跌，疊加貿易形勢變化，大宗商品周四慘遭拋售。

布蘭特原油期貨周三收跌 5.46 美元（6.92%），創下 2016 年 2 月以來的最大單日跌幅，報 73.40 美元 / 桶。WTI 原油期貨亦跌超 5%。

商品普遍表現不佳，倫銅、倫鋅跌 3%，倫鉛跌 5%，均跌至一年來的低位。倫鎳跌 2%，一度創下兩個月來的盤中低位。倫鎳、倫鋁、倫錫均有不同幅度下跌。

農產品期貨同樣重挫，芝商所大豆期貨跌至 2008 年末以來的地位，ICE 棉花期貨跌 2%，CME 瘦豬肉期貨跌 1%。

彭博商品指數周四創下 2.7% 的跌幅，是 2014 年 11 月以來的最大單日跌幅。

原油的下跌壓力主要來自利比亞的供應增加。該國石油公司意外宣布，重開四個關鍵的出口港口，油價受此影響加速下行。

此外，OPEC 周四發布的月報預計，OPEC 以外產油國 2019 年將提供足夠多的石油產量來滿足需求增長，2019 年 OPEC 以外產油國石油供應增幅將是五年來最大。

中美貿易形勢變化也被認為是周三商品期貨價格重挫的重要原因之一。美國公布了對華 2000 億美元輸美產品的加征關稅清單，中國稱將作出必要反制。中國幾乎是所有商品的最大進口國，其經濟活力和進口需求對商品價格構成顯著影響。

今年早些時候，商品被多數分析師認為是年內有望表現較好的資產。儘管全球經濟的同步增長格局已經出現變化，但擴張的趨勢仍在，支撐周期尾部的商品需求。

但全球貿易的變向改變了商品的前景。「這是有潛力將全球經濟推入某種衰退的東西，嚴重傷及原油需求，而且明顯地，是利空。」法國興業銀行紐約原油分析師 Michael Wittner 對英國《金融時報》稱，「這不是一種非理性的恐懼。」

德商銀行報告亦指，市場越來越擔心貿易糾紛會影響到實體經濟，並阻礙全球經濟增長。「受到貿易糾紛拖累的例子之一是，我們已經看到亞洲股市價格超跌。」

貴金屬亦表現不佳，美元上漲再度削弱其避險屬性。黃金跌 1%，再度回落至前期支撐位，白銀跌 1.7%，收盤價 15.817 創下年內收盤新低。