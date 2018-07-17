〈晟德轉投資有成〉水劑跨入精神用藥市場 年營收上看億元

晟德 (4123-TW) 轉投資成果亮眼，成為市場關注焦點，股價近日登上 90 元大關，更創下三年以來新高。除了轉投資外，晟德面對既有的主要品水劑市場，10 年來已投入精神用藥研發，法人預估，今年水劑藥品總營收可達 6.5 億元，其中精神用藥將達 1 億元大關。

晟德轉投資亮眼，今年東曜、澳優引進新股東，晟德釋出部分股份，處分利益預估 24.55 億元，貢獻每股純益約 7.5 元，有望在今年第 3 季入帳。

雖然轉投資跨入細胞治療、醫材、小分子新藥開發、蛋白質新藥抗體開發等新領域，不過晟德本業以內服水劑為主，在全台灣市占高達 7 成，但營業規模仍小，2017 年營業額 6.3 億元，貢獻總營收 5% 內。

晟德雖然產能足夠，市占夠高，不過國內水劑市場並非主流，除原有兒科及年長者族群，晟德 10 年前開始拓展精神科領域用藥，包括精神分裂、失智症或者帕金森氏症等，除了可以協助吞嚥困難病患用藥外，不少精神科患者病識感低，使用水劑用藥較能達到用藥效果，並能控制劑量。

法人預估，晟德今年本業營收可望成長至 6.5 億元，其中精神科用藥可望達到 1 億元大關。

晟德除了水劑用藥耕耘精神科用藥以外，據了解，目前的新藥 CS01 也是針對阿茲海默適應症進行研發，不過尚處於研發階段。

至於糖尿病新藥 CS02 ，日前已經與中國大陸華潤醫藥簽署合作備忘錄，由於中國大陸糖尿病人口超過 1 億，居全球之冠，未來新藥臨床試驗成功後，期待能在中國大陸搶先上市。而晟德也投入超過 1 億元以上成本，進行現在的二期臨床試驗。正式的簽約金及里程碑金期待今年入帳。