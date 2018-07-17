〈富士康印度建新廠〉南六腳程快已取得建廠土地後年投產

外電報導鴻海 (2317-TW) 集團將加碼投資印度設立手機廠，其實台灣的豐泰 (9910-TW)、正新 (2105-TW) 已前往印度設廠，不織布廠南六 (6504-TW) 投資印度的方案也取得進展，該公司已取得在印度亞美達巴德（Ahmedabad）的建廠土地，投資計畫，預計 2020 年投產。

名列亞洲不織布廠 10 強之一的南六相中南向商機，將在印度西北部城市亞美達巴德（Ahmedabad）內工業區建置南亞生產基地，目標在 2020 年前投產，屆時將成為台灣紡織業揮軍印度的第一家公司。

南六赴印度設廠選址在印度第 7 大城亞美達巴德，這個州是印度總理莫迪的家鄉，有完善規劃的薩納恩德（Sanand）工業區內已有國際企業進駐，南六主管指出，工業區內還有來自台灣的正新。

南六印度建廠土地已取得 4.2 萬平方公尺、約半個松山區大，全部工程預計將建立 2 條熱風不織布、2 條水針不織布產能，總投資金額約 2000 萬美元。

南六主管指出，由於主要客戶嬌聯在印度當地已設立 3 座工廠，對於紙尿布表材的熱風不織布需求急切，因此，該公司在印度設廠以建立 2 條熱風不織布生產線優先，至於水針不織布的產品，印度市場也有極高需求，但在市場開發步調上，將先自南六其他海外市場進口到當地銷售為主。

南六主管指出，熱風不織布主要應用為紙尿布表材，水針不織布主要為供應製作濕紙巾使用

南六除了投資印度設廠之外，在台灣高雄燕巢廠即將在今年底啟用，屆時將增加 1 條水針不織布、1 條純棉不織布產能。