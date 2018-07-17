〈貨物承攬業旺季到〉海空運裝載熱絡+毛利拉升 台驊Q3獲利可望較去年同期成長

進入貨物承攬業傳統旺季，台驊 (2636-TW) 指出，第 3 季貨櫃海運裝載率已近滿載，空運方面，電子零組件客戶出貨需求增溫，使海空運攬貨業績表現均可期待，法人也指出，由於今年貨代業者轉嫁成本有成，今年旺季可望較去年獲利表現更好。

台驊指出，海運市場目前已進入歐美返校潮的鋪貨旺季，航商自 7 月 1 日全面收旺季附加費，貨櫃裝載率近滿載，對於本季的海運市場表現樂觀看待。

另一方面，由於消費性電子新品上市，帶動電子零組件客戶的出貨需求，空運攬貨也持續成長。

據國際航空運輸組織 (IATA)6 月預估，今年貨運需求成長 4%，不過，由於航空公司目前主流是透過客機機腹載貨，使整體航空貨運供給成長有限，預計空運市況會持續好轉，惟因基期墊高，運價成長幅度縮小，有利貨代業者轉嫁成本。

而海運諮詢機構 Alphaliner 日前將今年貨櫃海運需求成長率下修至 4.5%，供給成長率 5.8%，顯示供需差距至年初以來有逐漸擴大趨勢，不利船公司營運，不過，也有利貨代業者降低攬貨成本。

儘管進入海空運市場旺季，台驊樂觀看運價和運量皆會較第 2 季成長，惟中美貿易戰仍在持續中，仍要密切注意後續對海空運市場的影響。