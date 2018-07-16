【港股解碼】上市公司驚爆巨雷，子公司疫苗風波重創長生生物

對於上市公司頻頻曝出造假信息已是屢見不鮮，有的財務數據造假，有的是產品造假。

日前，又一家優質上市企業——長生生物科技股份有限公司（簡稱：長生生物；股票代碼：002680—CN）其全資控股子公司長春長生被曝出違規生產凍乾人用狂犬病疫苗的消息引發市場轟動。

違規生產疫苗被召回

7月16日，長生生物在上交所發布《關於子公司凍乾人用狂犬病疫苗（vero 細胞） 有關情況的公告》，對其子公司長春長生違規生產狂犬疫苗進行說明。

根據公告顯示，7月15日國家藥品監督管理局網站披露《關於長春長生生物科技有限責任公司違法違規生產凍乾人用狂犬病疫苗的通告》，國家藥品監督管理局對長生生物進行飛行檢查時發現，長春長生凍乾人用狂犬病疫苗生產存在記錄造假等嚴重違反《藥品生產質量管理規範》行為。國家藥品監督管理局已要求吉林省食品藥品監督管理局收回長春長生《藥品GMP證書》。並責令長春長生對有效期內所有批次的凍乾人用狂犬病疫苗全部實施召回。

（圖片來源：深交所）

長生生物是一家從事生物高技術產品研製、生產、銷售的企業。其主營業務是提供生物技術諮詢服務和生物製品。

而長春長生作為長生生物全資子公司，1992年8月18日成立於吉林長春，主要從事人用疫苗研發、生產、銷售。長春長生通過資產重組於2015年12月在深交所掛牌上市，以長生生物為股票簡稱。

根據長生生物所披露的年報顯示，長春長生目前在售的產品包括凍乾水痘減毒活疫苗、凍乾人用狂犬疫苗（Vero細胞）、凍乾甲型肝炎減毒活疫苗、流行性感冒裂解疫苗、吸附無細胞百白破聯合疫苗和ACYW 135 群腦膜炎球菌多醣疫苗等產品。

由於長春長生是長生生物的核心子公司，也是其利潤的主要貢獻者。 2017年年報數據顯示，長生生物實現營業收入人民幣15.53億元，實現淨利潤5.66億元；長春長生實現營業收入15.39億元，淨利潤5.87億元。可見長生生物的營業收入和淨利潤有99%以上來源於長春長生。

（數據來源：深交所）

根據中檢院的數據，長生生物一類疫苗和二類疫苗的批簽發量分別為577萬人份和1011萬人份，其中公司主要產品凍乾人用狂犬疫苗（Vero細胞）、凍乾水痘減毒活疫苗、流行性感冒裂解疫苗、凍乾甲型肝炎減毒活疫苗的批簽發數量分別為355萬人份、360萬人份、257萬人份、272萬人份，從批簽發數量看，狂犬疫苗和水痘疫苗已經位居國內第二位。

疫苗風波，重創長生生物股價

疫苗行業是關乎到人的生命安全，況且狂犬病在我國的致死率為100%。長生生物作為國內成立最早的狂犬病疫苗公司之一，市場佔有率僅次遼寧成大。但這已經不是第一次長生生物疫苗出現問題了。早在2017年11月，長生生物發佈公告稱，在中國食品藥品檢定研究院的藥品抽樣檢驗中，檢驗出其全資子公司長春長生所生產的百白破聯疫苗不符合標準規定。 “狂犬疫苗事件”一出無疑又是給長生生物一拳重創。

在此之前，長生生物在投資者眼中一直是資本市場中的優質企業，在今年3月至5月期間，公司股價一直保持大漲的趨勢，就連近期大盤持續向下的行情中，長生生物股價依舊保持平穩。

根據東方財富網數據顯示，截至7月13日，長生生物以每股24.55的價格收盤，盤中價格最高25.26/股；較年初相比，長生生物股價上漲幅度達73.5%。

受狂犬疫苗事件影響，今早（7月16日）一開盤長生生物股價直接跌停。同樣根據東方財富數據顯示，今天長生生物開盤報22.1元/股，較上一個交易日相比，股價下跌9.98%；市值由上一個交易日的259億元人民幣縮水近24億至235億元。

（圖片源於：同花順）

突如其來的“黑天鵝”事件，令長生生物毫無懸念地走進了跌停板的隊伍裡，又一大批持有長生生物股票的中小股東難逃“割韭菜”的命運。

若沒有“狂犬疫苗事件”的影響，在今年A股疲軟的走勢下，長生生物走出自己的行情不是問題。

但是一個關乎人生命安全的企業都能連連造假，傷及的不僅僅是股票價格，更是企業的信譽和消費者的生命安全。未來長生生物需要很長一段時間來加強產品質量監督，嚴格把控疫苗生產質量，來修復給市場所帶來的“創傷”。

作者：劉玲玲

編輯：夏雨辰 賀秋霞

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