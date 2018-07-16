結匯盤漸增推動人民幣反彈收升 6.7元關口多空博弈膠著

人民幣兌美元即期CNY=CFXS周一反彈收升，脫離上周五創下的近11個月新低，盤中一度觸及6.7060，成交活躍，中間價跌至11個月新低。交易員表示，今日中間價似有小幅過濾，開盤也明顯偏高，穩中偏弱的中國上半年經濟數據施壓人民幣跌至半個月新低，但美指微跌背景下，匯價在觸及6.7後迎來結匯盤支撐，人民幣漸漸收覆失地，最終小幅收升。

他們並表示，人民幣下探6.7元後市場結匯需求略增，市場亦忌憚監管可能的幹預舉措，何況兩周前央行行長易綱在6.7元關口有喊話幹預，估計在該點位附近仍會比較膠著；考慮到人民幣近期重新掛鉤貨幣籃子，因此若美元缺乏趨勢性上行，人民幣料整體無虞。

「(美元/人民幣)6.7附近應該要穩一下的，但我認為趨勢還是沒有改變，」一中資行交易員稱，「看央媽態度和美元表現吧。」

他們並指出，貶值壓力還是在的，購匯也比較多，畢竟貿易戰的影響不是短期能消化的，但6.7的位置阻力比較大，很難突破，美元兌人民幣掉期疑似有監管力道入場，短端走升，而一年期掉期一度跌破200點，且2個月及以上多數期限掉期均有不同程度下跌。

路透根據中國外匯交易中心(CFETS)公布的中間價測算，CFETS人民幣匯率指數周一較上日微跌0.12%至94.67。

全球匯市方面，美元周一微跌，上周錄得一個月最大周線漲幅，因投資者將美元多倉押註增至2017年初以來最高，不過圍繞經濟反彈勢頭可能減弱的擔憂引發對美元前景的謹慎情緒。

路透上海/北京7月16日

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