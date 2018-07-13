陸債違約陰影擴大 BondEvalue：今年來亞債市場蒸發450億美元

新加坡的 BondEvalue 發布報告指出，在市場對貿易戰、中國企業債券違約的擔憂下，以美元計價的亞洲和國際債券價格下跌、殖利率走升，估計今年以來，亞洲債市大約蒸發了 450 億美元的資金。

BondEvalue 主要業務是向私人銀行提供債券服務，報告中指出，高淨值投資人不僅在槓桿部位遭受重大損失，甚至想出售債券以減少損失也面臨困難。

BondEvalue 表示，近期中國企業 (例如：中國能源儲備化工集團和新創集團控股) 相繼爆發美元債券違約，令投資人感到不安；且全球貿易戰的陰影也在亞洲債券市場徘徊，使得美元計價的垃圾債券殖利率利差，已來到近 2 年來的最高水平。

BondEvalue 指出，中國政府對超額債務的打擊導致「嚴重的流動性緊縮」，尤其衝擊到發行高收益債的借款人。

上周爆發債務違約的永泰能源，成為最新的「受害者」，短期借款人民幣 137 億元、應付票據 21 億元，1 年內到期債務 137 億元，合計達 295 億元，未能如期兌付本息，波及逾 30 家銀行。

多家投資機構表示，預期未來一段時間內，不少低等級、低資質的個別債券違約風險仍居高不下，而不同等級的信用債利差預計也將進一步拉大。