晶焱卡位汽車電子大報喜！打進Harman及Audi供應鏈

專攻靜電防護及過電壓防護的晶焱 (6411),近年來的低調布局,成功卡位車用電子市場,包括靜電保護 ESD 元件、過電壓保護 EOS 元件、以及突波防護元件等,已在車用電子市場打下基礎,據了解,晶焱已打進車用電子及車聯網業者哈曼國際工業(Harman)、德國汽車大廠奧迪(Audi) 的供應鏈。先進駕駛輔助系統 (ADAS) 及自駕車的應用興起,各種的車用電子控制系統和車載電子控制裝置,持續的引入汽車設計架構中,如以安全系統來分類,目前熱門發展的包括先進駕駛輔助系統的車道偏移警示系統、前方碰撞警示系統、夜視系統、停車輔助系統、自駕煞車系統等。



在各自不同功能的車用電子系統之間,傳遞資訊溝通是汽車電子的重要議題,若採用傳統的布線方式,成本太高且車身重量會增加。因此,在諸多的傳輸串列協定發展開發之下,車用控制器區域網路介面 (CAN Bus) 成為市場主流,晶焱針對車載 CAN Bus 設計專用防護元件,並且獲國際大廠採用。



晶焱專精於資料收發器和電子防護元件設計技術,利用自我專利開發出適用於車載應用的 CAN Bus 傳送接收器,採用了矽晶體絕緣層製程,並將故障電壓設計至高達 100V 等級,以避免因為車內的直流誤觸電壓而引發的過壓損壞。而訊號線上所內建的暫態電壓抑制器 (TVS),亦提升了 ESD 防護規格。