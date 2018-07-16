【異動股】5G概念股集體拉升走強 縱橫通信(603602-CN)等多股漲停

今日早盤，5G板塊開盤再度活躍，中興通訊(000063-CN)A股封漲停板，中興通訊H股漲幅擴大漲超13%，帶動5G概念股集體拉升走強;截止發稿，意華股份(002897-CN)秒速拉升漲停，縱橫通信(603602-CN)漲停，長江通信(600345-CN)、美格智能(002881-CN)漲停，移為通信(300590-CN)、奧維通信(002231-CN)、創意信息(300366-CN)漲超6%，中京電子(002579-CN)、科信技術(300565-CN)漲逾5%，風華高科(000636-CN)、中富通(300560-CN)、烽火通信(600498-CN)等紛紛跟漲逾4%。

中興通訊7月15日晚公告，根據美國商務部工業和安全局(BIS)於7月13日(美國時間)發佈的命令，BIS已終止2018年4月15日拒絕令併將中興通訊從《禁止出口人員清單》中移除，上述事項自拒絕令解除令發佈之日起生效。歷時三個月的美國商務部針對中興通訊的禁令終於解除。

中興通訊公關部人士在微信分享道，“2018年7月14日的6∶33分，中興通訊開始全面恢復全球業務。”

據了解，自遭遇禁令至今，中興業務已經停滞數月，股價大跌。根據中興通訊7月13日發佈的2018年半年度業績預告，該公司基於截至目前的狀況做出初步預測，並告知投資者註意投資風險。預告稱今年上半年預虧70億元至90億元，上年同期盈利22.93億元，同比由盈轉虧。公司稱，預虧原因是公司主要經營活動無法進行導致的經營損失、預提損失以及10億美元罰款。

中興通訊方面曾公告稱，事件發生後，的確給公司造成了影響 ，但兩個多月的時間對公司來說，核心能力依然保持，尤其是研發方面的能力保持住了，核心骨幹隊伍穩定。在合規的指引下，大部分研發工作未受到嚴重影響。“公司有信心在禁令解除後，令研發在很短時間内迅速恢復到以往的狀態，有信心挽回兩個多月造成的損失。在5G的商用進度，性能、規模方面，我們有信心保持業界領先。”中興通訊相關負責人稱。

分析人士稱，中興的復活，對自身股價，對5G概念，對科技股都是提振;這輪股災就是中興而起，希望中興能帶領A股也迎來涅槃。

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