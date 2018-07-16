蘋果供應鏈陸續進入備貨週期 年内旺季提前來臨

蘋果在官方網站投資者關係板塊更新信息，蘋果將於7月31日公佈2018年第三財季(自然季度二季度)財報。預計營收介於515-535億美元，毛利率介於38-38.5%。每年一季度和二季度是蘋果公司銷售淡季，三季度新款機型將正常備貨。
招商證券分析認為，國内方面，三季度將迎來開學、中秋、國慶、聖誕等消費旺季，以蘋果引領的電子廠商們發佈新品，上遊供應鏈通常從7月開始進行備貨。今年蘋果和安卓新機尤其在光學、全面屏、玻璃外觀件、無線充電、LCP天線等領域升級更為明顯，另外，今年可穿戴和IOT設備的上量仍值得關註，如手表和無線耳機等。建議緊跟創新趨勢、把握具備平台擴張能力的優質公司，且18、19 年的業績可見度高，業務模式能在明年帶來確定性增量，首推藍思科技(300433-CN)新材料業務和觸控貼合業務有望在下半年蘋果大改版手表貢獻業績增量;大族激光(002008-CN)在蘋果大功率邊框加工大單、PCB、半導體、顯示、新能源等領域高景氣投資繼續和激光器自製等驅動下，增長提速可期;併持續關註立訊精密(002475-CN)、歐菲科技(002456-CN)、東山精密(002384-CN)、水晶光電(002273-CN)等股。
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