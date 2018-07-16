【異動股】保險板塊持續下挫 中國太保(601601-CN)跌近4%

午後，保險板塊持續下挫，截止發稿，中國太保(601601-CN)跌3.88%報31.74元，新華保險(601336-CN)跌2.1%報43.78元，天茂集團(000627-CN)跌2.09%報6.57元，中國平安(601318-CN)跌1.88%報57.44元，西水股份(600291-CN)、中國人壽(601628-CN)亦跟隨下跌。

近日，銀保監會披露前五月行業保費數據，其中，壽險公司原保險保費收入1.41萬億元，同比下降11.54%，相較於前四月13.6%的降幅，持續收窄。其中，壽險業務原保險保費收入1.17萬億元，同比下降14.45%;整體來看，前五月，共有32險企原保險保費同比縮水，其中，和諧健康、華匯人壽、安邦人壽同比跌幅均超9成，分别達到99.69%、94.95%、93.99%。5月，財險公司原保險保費收入共實現912.78億元，環比下滑4.73%，其中，共有47家財險公司出現原保險保費收入環比下滑的現象。

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