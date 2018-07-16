專家：獨角獸是基金炮製的寵物 小心變成毒角獸

中國「獨角獸」企業數量號稱已躍居世界第二，身價在一級市場迭創新高，但上市後登陸二級市場卻跌落神壇。

學者直言，若嚴格以年複合增長率作為衡量標準，中國其實並無任何一間企業符合獨角獸定義，當下滿地跑的獨角獸中，不少是基金與投資機構共同炮製的寵物，若將獨角獸的身份作為快速上市的「敲門磚」，在資本市場十分危險。

目前中國究竟有多少獨角獸公司？胡潤研究院發佈的《2018 第一季度胡潤大中華區獨角獸指數》稱，截至 2018 年 3 月 31 日，未在境內外上市、有獲得外部融資且估值超 10 億美元的獨角獸企業有 151 家；而科技部火炬中心和長城戰略諮詢發佈的《2017 中國獨角獸企業發展報告》稱，至去年末中國的獨角獸企業達到 164 家；美國著名創投研究機構 CBInsights 去年也曾發佈《全球獨角獸榜單》，中國企業佔到 55 席。

普華永道 6 月發佈的最新報告稱，中國獨角獸企業的數量已位居世界第二，僅次於美國。

獨角獸概念最早由美國著名投資人 Aileen Lee 在 2013 年提出。Lee 將範圍框定於創業 10 年以內、估值超過 10 億美元、且暫未上市的創業公司。最終，他從 6 萬多家初創公司中，挑選出 39 家出類拔萃者，定義其為「獨角獸」。

復旦大學管理產業經濟學系副教授劉明宇接受香港《文匯報》專訪時表示，按照 Lee 對獨角獸的定義，在所有初創公司中，獨角獸約佔千分之 0.65，意味著 1000 家企業也挑不出 1 家。

他援引 CBinsights 的計算方法，初創公司成長為估值 10 億美元的獨角獸，平均約耗時 6 年，且至少需要 9500 萬美元 (約港幣 7.45 億元) 融資助力，照此得出的年複合增長率應高達 48%。

公開數據顯示，目前中國獨角獸企業中估值最高的是螞蟻金服，巴克萊銀行認為其估值達到了 1500 億美元 (約港幣 1.17 兆元)。

螞蟻金服 2017 年的營業收入是 89 億美元 (約港幣 698 億元)，據巴克萊預測，至 2021 年，其營收將達 335 億美元 (約港幣 2629 億元)。即便如此，螞蟻金服在這 4 年間的複合增長率也僅為 39%。劉明宇說，「可見若嚴格按照高增長、可持續的標準，中國市場上並沒有一間真正意義上的獨角獸公司」。

他直言，其實中國不少獨角獸根本就是基金和投資機構共同炮製制的「寵物」，在總投資回報不高下，基金公司各自推出明星企業，將之包裝成獨角獸，做為投資績效，冒牌獨角獸們經過二級市場洗刷，立刻現形。

劉明宇認為，大陸有些獨角獸企業的所謂估值，確實不是投資界根據科學模型計算所得，而是企業、投資者、關聯方既當裁判員又當運動員的口頭估值，純粹是為了募資造勢，採用粗糙方法，簡單類比，致估值越估越高。

他表示，高科技行業的特點應是高成長、高風險，在真實的市場環境中，一間企業上半年的估值可以躋身獨角獸，下半年則很可能因宏觀環境、或自身經營問題，致估值大幅下調，被剔除出獨角獸名單。

對於中國證監會為獨角獸企業 IPO 開闢綠色通道，劉明宇表示，若將獨角獸的身份作為快速上市的「敲門磚」，對資本市場而言將是危險的。關鍵在於是否被判定為獨角獸，並不是由政府來認定，而應取決於市場真實估值。他質疑將這些只適合機構投資者，而不是散戶的高風險企業，投入主板市場是否合適？

據相關報導，早在 2016 年，美國 Shares Post 就曾發佈報告預言，美國將有近 1/3 科技獨角獸會跌落神壇。2017 年，包括 Buzz Feed、Vice Media 和 Credit Karma 等在內的獨角獸公司，都未能達到收入目標。甚至還有多個財務模型預測結果顯示，多達 80% 的獨角獸公司或將在兩年內失敗。據稱，在美國，許多由風投支持的公司正走向倒閉，裁員越來越頻繁。