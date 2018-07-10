無懼破發潮 7月14家中資股赴港IPO 7家是TPO100獨角獸

雖然年內登陸港股市場的中資股中破發比例已近 7 成，但仍擋不住獨角獸赴港上市熱情。據統計，7 月將有 14 家中資股上市，預計募資近港幣 200 億元，其中己有 7 家 TOP 100 獨角獸進入赴港上市名單。

今年以來，中資股赴港上市意原強烈。Wind 統計，納入未來 2 周上市的中資股，年內港股中資股 IPO 數量已達 36 家，合計首募規模港幣 813.45 億元，年增 53.81%。

未來 10 天，還將有 28 家公司登陸港股市場，預計募資金額港幣 219.32 億元。其中中資股數量有 14 家，預計募資金額港幣 192.15 億元，募資占比 87.61%。

其中，中資股包括 51 信用卡、映客等企業，51 信用卡將融資 1.29 億美元，IPO 價格定在每股港幣 8.5 港元，位於指導區間下端。

按此計算，7 月份完成赴港上市的中資股數量將達 17 家，合計募資規模將超港幣 440 億元。

除了已經上市或上市前夕的中資股，目前港股市場上，正在接受聆訊的中資股數量已進一步增至 56 家，贛鋒鋰業、永泰能源、山東黃金等 A 股上市公司均在列，還包括匯量科技等三板公司。

此外，滬江網、寶寶樹、找鋼網、美團點評、信達生物等 5 家公司也在聆訊隊伍之列，加上 7 月即將上市的 51 信用卡、映客，目前港股待上市或聆訊中的中資股中，已有 7 家 TOP 100 獨角獸進入赴港上市名單。

新浪財經援引東北證券付立香研報分析，2018 年赴港上市潮爆發的最重要的原因在於港交所推出了 25 年來力度最大的上市制度改革。其中，推動 H 股全流通改革有助於實現大小股東利益統一；「新三板＋H 股聯動」可免去新三板企業赴港上市前需先摘牌的流程，增強了新三板企業赴港上市的積極性，實現兩市雙贏；對未盈利的生物科技公司的優待彰顯了港交所擁抱新經濟企業的決心。

報告認為，繼小米 (1810-HK) 打響港交所「同股不同權」企業上市第一槍後，美團點評也提交了申請。未來螞蟻金服、陸金所、滴滴打車等獨角獸企業都有望以「同股不同權」的方式登陸港股市場。