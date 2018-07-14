「黑色星期五」啟示錄？股市上漲無法挽回投資者逃離

美國大型銀行在周五率先打開了第二季財報季，美股三大指數集體收高。道指重回 25000 點，標普 500 指數在 3 月以來重回 2800 點，並創 2 月初以來收盤最高，納指連續兩日創新高。

然而看似一切大好的走勢，卻隱藏着後勁不足的憂慮。例如，道指距離 1 月 26 日的歷史新高還差近 1600 點或 6%，標普 500 指數和納指較周四收盤高出不足 3 點，似乎表明投資者在這個「黑色星期五」（正好是 7 月 13 日）懷着非常謹慎的態度。

彭博社分析稱，雖然本周中後期的貿易摩擦新聞不多，美股投資者關注焦點開始從宏觀轉入微觀的財報季，但下周國際大事件和重點財報都存在突現意外的可能。從 3 月傳出貿易摩擦新聞以來，美股市場交投的規律已經變成：在周末之前輕易不「下注」，防止周末發生意外。

這兩周全球主要國家領導人頻繁開會，周三和周四是北約峰會，川普周五正式訪英，下周一還將與俄羅斯總統普丁會面，備受矚目的中歐峰會將在下周前期召開。此外，北美自由貿易協定 Nafta 談判有望重新開啟，阿根廷開始籌備年底的 G20 峰會，有人擔心川普又將大肆發言。

下周的美股企業財報日程也非常繁忙。奈飛將在 FAANG 科技「全明星組合」中最早公布財報，與同樣公布財報的微軟一道本周創下股價歷史新高，增加了觸頂回調的可能性。科技板塊表現最差的個股之一 IBM 也將公布財報，EBay 可能受到美國最高法院批准徵收網路銷售稅的影響。

台積電也將公布財報，第一季業績不佳曾引發全球晶片股深跌。美國最大的幾個零售巨頭公布財報時，恰逢全球最大電商亞馬遜的 Prime Day 購物節。美國鋁業和 Nucor 鋼鐵等大型金屬企業遭遇貿易不確定性，高盛、摩根士丹利和美國銀行或面臨周五銀行股表現不佳的「前車之鑑」。

據機構 Lipper 統計，截至本周三的一周內，投資者從美國股票基金中撤走了 18.5 億美元，為連續第六周遭遇撤資，表明人們趕在本次財報季前逃離股市。

留下的人也在轉向防守。RBC 策略師 Lori Calvasina 本周建議將板塊配置側重於防禦類股，調升了醫療保健藍籌股的評級至「超配」，將大盤 REITs 上調至「持平大盤」，同時下調了工業類藍籌股的評級至「持平大盤」。高盛則建議在國會中期選舉前買入網路安全類股。

KKM Financial 創始人兼 CEO Jeff Kilburg 表示，標普 500 指數突破了 2800 點整數心理關口非常重要，下一個阻力位是年初的歷史新高 2872.87 點。但這種突破只是暫時的，因為貿易擔憂和企業面臨的盈利壓力保持高漲，會打壓投資者情緒。

FBN Securities 首席市場策略師 Jeremy Klein 也指出，周五公布財報的美國大型銀行股價表現不好，就連盈利和營收都超出預期、盈利呈雙位數增長的摩根大通都由漲轉跌，看起來在暗示一個不平坦（uneven）的財報季即將到來。

『新聞來源／華爾街見聞』