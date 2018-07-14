正式重啟！中興通訊官網宣告「滿懷信心再出發」

周六（7 月 14 日）清晨，中興通訊在官方微博和微信同時發布簡短有力的聲明：「滿懷信心，再出發！」以此宣告公司正式重整旗鼓。

今晨有消息稱，美國商務部解除了美國公司向中興通訊出售產品的禁令，去除了中興通訊重建業務的最後障礙。

根據中國商務部 7 月 12 日的消息，美國商務部表示，美國已經與中國中興公司簽署協議，取消近三個月來禁止美國供應商與中興進行商業往來的禁令，中興公司將能夠恢復營運，禁令將在中興向美國支付 4 億保證金之後解除。這為中興通訊恢復營運鋪平了道路。

兩周前，中興通訊候選執行董事李自學在 2017 年度股東大會上表示，將在拒絕令解除後儘快恢復生產。

就在昨晚，中興通訊發布了 2018 半年度業績預告顯示，公司上半年遭遇慘重虧損。報告期內，中興預計虧損 70 億元 - 90 億元，上年同期盈利 22.93 億元，年增率下降 405.29%-492.52%。

對於業績降幅較大的原因，中興通訊在公告中解釋稱：

1、本公司於 2018 年 5 月 9 日發布《關於重大事項進展公告》，由於本公司主要經營活動無法進行導致的經營損失、預提損失；

2、本公司於 2018 年 6 月 12 日發布的《關於重大事項進展及復牌公告》所述的 10 億美元罰款。

中興通訊與美國商務部此前達成的和解協議包括 10 億美元的罰款和 4 億美元的託管帳戶存款。根據中興通訊公告中的和解協議，託管帳戶的 4 億美元是謹防中興再次違反協議、提前預存的違約金。中興 6 月已向美國財政部支付了 10 億美元的罰款。

根據和解協議的要求，中興通訊已經解僱了整個董事會，並任命新的董事長。

商務部官網消息發布後，周四中興通訊 A 股一字漲停，港股大漲 25.13%。

截止周五收盤，中興通訊 A 股收漲 5.94%，報 14.10 元 / 股，總市值 591.2 億元。中興 H 股報 13.74 港元，市值 103.81 億港元。

『新聞來源／華爾街見聞』