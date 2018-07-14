華爾街財報季拉開序幕：摩根大通、花旗利潤大增

當地時間周五，富國銀行、摩根大通和花旗三家銀行均公布第二季財報。摩根大通和花旗銀行利潤年增率分別增長 18.3% 和 16%，高於預期；但富國銀行利潤年增率下降 12%。

雖然摩根大通和花旗銀行業績超預期，但股價表現不佳。截至收盤，花旗跌 2.26%，摩根大通跌 0.46%，富國銀行收跌 1.21%。

今年以來，企業稅率降低，監管放鬆、利率上調以及經濟增長，對美國銀行業都是利多，但銀行股的整體表現低迷。Portales Partners 的分析師認為，隨著美國經濟本輪周期進入尾聲，美國銀行業盈利能力已經見頂；對於銀行業來說，未來存款利率上升的速度將快於貸款利率。

摩根大通利潤增加 18%

在超預期交易收入和貸款需求增加的推動下，摩根大通獲得史上最強第二季利潤表現。第二季 (截至 6 月 30 日)：摩根大通的利潤年增率增長 18.3%，至 83.2 億美元，增速遠超預期的 9.4%；巴克萊分析師稱，這是摩根大通連續第 14 個季度，盈利多於預期。

每股盈利 2.29 美元，高於預期的 2.22 美元；營收增加 6.5% 至 283.9 億美元；預期為 273.6 億美元。

摩根大通具體業務表現方面：

股票交易營收增長 24％；

債券交易營收增長 7％；

凈利息營收增長 10％（受益於聯準會自 2017 年第二季以來四次上調基準利率）；

不包括商業投資銀行業務的平均核心貸款增長了 7％；

所得稅費用下降 17％至 22.6 億美元。

摩根大通首席執行官 Jamie Dimon 表示，「全球經濟增長良好，特別是在美國，消費者和企業情緒高漲…… 資本市場開放且活躍，催生了強勁的市場收入」 。

有喜也有憂。摩根大通第二季貸款增長 4%，至 9484 億美元，略高於預期的 9445 億美元。分析師擔心，貸款增速放緩是對銀行業發出的潛在的警告信號；事實上，銀行股今年以來的表現已經遜色於美股指數。

花旗銀行利潤增加 16%

由於企業貸款下降，花旗銀行第二季季度營收弱於預期，周五花旗集團股價下挫。但是，該公司的每股收益高於預期。

盈利：每股 1.63 美元，預期 1.56 美元；

營收：184.69 億美元，預期 185.12 億美元；

固定收益市場營收 30.8 億美元，預期 31.6 億美元；

股票市場營收 8.64 億美元，預期 11 億美元；

存款總額為 9967 億美元，預期 1.009 兆美元。

花旗銀行企業貸款收入下降了 20％，抵消了該行全球消費銀行和機構客戶的增長，花旗銀行收入年增率增長了 2％。

第二季企業貸款收入總計 5.28 億美元，低於去年同期的 6.61 億美元。消費者銀行和機構客戶的銷售額分別為 82.5 億美元和 96.91 億美元，分別增長 2％和 3％。

該公司表示，其每股收益年增率增長 27％，因為凈收入增長 16％至 44.9 億美元，並且其流通股減少了 8％。但這主要受益於政策，即川普稅改。花旗集團表示，凈收入的增長是由於有效稅率從 32％降至 24％。

富國銀行

因貸款減少且費用上升，富國銀行第二季凈利潤年增率回落。

富國銀行財報顯示，按 GAPP 計算，截至 6 月 30 日的第第二季，適用於普通股的凈收入從 54.5 億美元，即一年前的每股 1.08 美元，降至 47.9 億美元，即每股 98 美分，不及預期的 1.12 美元。

總體營收下降 3.1%，至 215.5 億美元。其中，和 2016 年零售醜聞有密切關係的社區銀行業務營收下降 1.25%。

支出方面，總體利息支出增加 56%，至 34.7 億美元；非利息支出增加 3%，至 139.8 億美元。

富國銀行第第二季貸款下降 1.3%，至 9441 億美元，第一季 9473.1 億美元。

第第二季普通股一級資本充足率 12％，市場預期 12.1％。

第第二季凈利差 2.93%，市場預期 2.86%。

第第二季每股收益 98 美分，營收 215.5 億美元。

『新聞來源／華爾街見聞』