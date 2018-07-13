【華冠投顧】大立光帶動蘋概股上攻 誰有機會接棒飆到起風?

◆盤勢分析

焦點個股 : 3008 大立光、2345 智邦、4137 麗豐 - KY、2492 華新科、3026 禾伸堂

＜大盤分析＞

昨日台股多頭剛拿回發球權，今日大盤隨即增量衝過下彎月線，進入先前提過的 10850 點之上實質壓力區，終場 + 126 點收復 10850 點和季線，OTC 指數 + 1.1% 逼近半年線。

大盤當前已觸及五月下旬至六月初、三月下旬至四月上旬的兩個整理平台套牢區，同時也是季線和半年線匯集的反壓位置，先前評估大盤一旦攻過 10800 點便需要補量至 1600 億規模才足以挑戰 10850 點這附近的多重壓力區，然而今日成交量不足 1500 億就收復了這個位置，籌碼比預期來得輕，只是今日因為處在國際股市全面大漲的氛圍下，一般來說很容易出現惜售效應，所以能否正式站穩還有待下週考驗。

但不論台股直接衝關或拉回再過，盤勢已由多頭掌控球權，強股將會輪番上陣，包括單兵突破股以及強勢族群如被動元件、蘋概、網通、生技、光學鏡頭… 等，可適度擴大多頭部位。

＜波段強勢族群：被動元件＞

被動元件三巨頭《2327 國巨》、《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》，今日全數開高走低收黑Ｋ，到底有何玄機呢? 關鍵密碼就是「洗盤」。因為觀察三檔個股的震盪區間都是先開高進入短線套牢區，而後再慢慢下來，換句話說今日是在進行高檔解套的動作且整體價量控制得宜，待上檔賣壓稍事化解，挑戰前高當非難事。

＜中小型股強勢族群：網通及生技＞

今日中小型股的多頭陣容以「網通族群」和「生技族群」最為整齊，這兩大族群正是昇楷於 7/6 和 7/9 介紹新一輪強勢股時主要著墨的標的。

7/6 推薦網通《2345 智邦》、《3596 智易》，今日便由《2345 智邦》帶頭強力填息，《3596 智易》、《5388 中磊》、《4906 正文》、《2332 友訊》跟漲。

7/9 推薦生技《4123 晟德》、《4137 麗豐 - KY》、《8436 大江》、《8432 東生華》、《4119 旭富》，今日《4137 麗豐 - KY》漲停創波段新高、《4119 旭富》創波段新高、《4123 晟德》更是每天創新高，在生技月即將開跑的當下，除了上述個股，亦可留意價量、線形俱佳的《4190 佐登 - KY》、《1707 葡萄王》、《4104 佳醫》... 等。

＜短線強勢族群：蘋概＞

今日台股續漲主要由電子股三王《大立光》、《2330 台積電》、《鴻海》領軍，尤其大立光重上 5000 元更帶動資金轉向蘋概股，當中包含 3D 感測的《3105 穩懋》，機殼的《2474 可成》，LCP FPCB 的《6269 台郡》、《3044 健鼎》... 等。

不過上述大型股有很多都是外資先前的提款機，線形普遍被破壞得很嚴重，扭轉線形除了需要時間，也需要外資大舉回頭才行，若要切入蘋概股，除了這些耳熟能詳的大型股外，盤面上其實也不乏股本輕巧、線形強勢、較易忽略的 "隱藏版" 蘋概股，有哪些個股有機會接棒飆到起風呢？歡迎加入昇楷 Line@，到主頁看盤後分析文便清楚。

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

