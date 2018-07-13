【顧德投顧】台灣50 週KD已黃金交叉

◆盤勢分析

把握上漲行情！

美股上攻，NASDAQ 還創歷史高，台股早盤直接利多開高，尾盤走高，站穩季線，很多人漲也怕，跌也怕，其實操作不要猜，根據龍捲風操盤術 (簡單、易懂、功夫深)：

勢的操作：今日加權日 KD 持續黃金交叉，指數上漲 126.16 點！而台灣 50 週 kd 也已黃金交叉 (近期因除權息效應加權指數失真，故看台灣 50)，很多個股下周漲幅將會較為明顯，可好好把握

利的研判：9:30 到 10:00 觀察漲跌家數是否有利今日的勢，今日早盤勢與利同步向上，故指數開低走高！台指 07 更是大漲 126 點

【後續作法】

2018 年戊戌年就是一個字【變】，假設您不跟著一起變，市場也會強迫您變！全球貿易戰，中美雙方的反應，股市的影響，真的很難評判，漲的時候怕跌，跌的時候又期待漲，這裡已不是行情的問題，開始演變到心理層面的問題囉，最好的方式就是個股設【移動停損停利點】

◎【矽晶圓及磊晶圓】漲價題材的類股如：6488 環球晶 (+2，6 月分營收再度刷下新高達 50 億)、5483 中美晶 (-1.5)、3532 台勝科、6182 合晶 (+0.2)、3016 嘉晶 (-0.9)、3707 漢磊 (+0.1)，以正規軍環球晶為指標！

◎【被動元件】：以 2327 國巨 (-7)、2492 華新科(-2.5) 為指標，6173 信昌電、3026 禾伸堂(+4)、2375 智寶、6127 九豪、5317 凱美、2478 大毅、2456 奇力新、5328 華容、6175 立敦、6284 佳邦、6449 鈺邦、3090 日電貿、2472 立隆電、3624 光頡、8043 蜜望實，此族群指數回檔時，表現相對抗跌，甚至還逆勢攻，不建議再追價，怕落後補跌，手中有的人防守點設好，下週不再追蹤，除非出現新的題材變化



◎【PCB】：2313 華通、2367 耀華 (+1.1)、6153 嘉聯益 (今低 51.6 收 53.5，留意利空不跌的反彈訊號)、6191 精成科、6274 台燿、5469 瀚宇博、3037 欣興、3645 達邁、4939 亞電、8039 台虹，蘋果新機準備推出，相關概念股準備開始拉貨，震盪時留意買點

◎【電競及遊戲】：6111 大宇資 (+8)、6169 昱泉、6180 橘子、3293 鈊象、3546 宇峻、3083 網龍、5478 智冠、2376 技嘉、2377 微星 (+4.99%)、3540 曜越，已開始放暑假可開始留意暑假效應！

◎【電動車電池】：4721 美琪瑪、4739 康普，今表現相對抗跌，留意 TESLA 股價

◎【生技】：4104 佳醫、4190 佐登 (+5.06%)、4144 康聯、4123 晟德 (+2.3)、4137 麗豐 (漲停)、4114 健喬、6523 達爾膚 (+2.94%)、1786 科妍、1760 寶齡 (+6.75%)、1783 和康生、1795 美時、4728 雙美、3205 百研 (+7.12%)、4162 智擎 (+6.34%)、6547 高端疫苗、4109 加捷，7 月有很多生技的題材，震盪時可留意

◎【3D 感測】：3105 穩懋 (盤中漲停)、2455 全新 (+2)、8086 宏捷科，3374 精材 (盤中漲停)、3059 華晶科、5351 鈺創 (漲停)、3406 玉晶光 (+22)，留意蘋果新機發表及中美貿易戰爭後續！

指數如預期出現回穩，很多個股錯殺後會急彈，出現【真空量真空價】的狀態，如同大立光從 3000 漲到 5000 的模式

