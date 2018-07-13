【運達投顧】連續強軋 提防回馬槍（良性）

◆盤勢分析

連續強軋，今日台股開高走高拉尾盤，加權指數的位置最高來到 10,864.54 點，中紅重回 20 日均線（▼）、60 日均線（▲）之上。

盤面上，電子類股開盤領漲，激勵投資人的買盤進場，加權指數開高之後震盪走高，其餘各大類股中則以水泥、塑膠、電機、電器、玻璃、汽車、運輸、百貨、生醫等類股的表現相對強勢，類股指數的漲幅都在 1% 之上，終場加權指數上漲 126.16 點，指數的位置收在 10,864.54 點，日 K 連二紅，成交量擴增到 1,413.72 億元。

今日台股開高走高拉尾盤，再度跌破多數財經媒體與分析師的眼鏡，不過，台股會漲，倒是在我們昨日的分析之中：「… 在昨日美股重挫下，今日外資的未平倉淨多部位一口氣增持 5,211 口，這個動作除了相當大外，也相當特殊（低檔翻多），我們密切追蹤外資後續的交易動態。…」（7 月 12 日），當然，我們在昨日也特別提醒大家：反覆擴底，趁亂低接佈局。而今日台股擴量強軋，3D 感測全新（2455）創高、機器人自動化直得（1597）漲停，我們認為，下週台股不排除回馬槍（良性），再測 240 日均線（▲），盤面上以個股表現為主。再次提醒大家，現階段場內多空異位的速度明顯加快，這容易激化投資人的情緒，台股（個股）直上直下、快速洗刷，將難以避免。

從期指的籌碼結構來看，今日外資的未平倉淨多部位小幅減持 226 口，目前外資的未平倉淨多部位達 34,736 口，我們密切追蹤外資後續的交易動態。（自營商 + 618 口、投信 + 699 口）

在操作策略的擬訂與規劃上，台股現階段天使與魔鬼並存，我們除了必須特別留意產業趨勢向上的業績成長股（如電競、AI 人工智慧、機器人自動化、3D 感測、5G 網通等）外，亦必須特別留意籌碼的變化，才能掌握佈局獲利的好機會。

※運達投顧 王建文 分析師

※投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

