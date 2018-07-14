〈觀察〉從次長變部長 蘇建榮要面對的兩個難題

行政院長賴清德今 (12) 日召開記者會宣布內閣改組，其中財政部長由原先的許虞哲改由財政部長蘇建榮接任，由於先前市場多次傳出許虞哲完成稅改階段性任務後將去職，當時蘇建榮就被視為接任的第一人選，因此，對於今日內閣改組結果出爐，市場並未感到太意外。

值得關注的是，目前仍在進行中的第二波所得稅改方案，財政收支劃分法修法，將是蘇建榮上任後首要面對的兩個難題。

關於所得稅法，許虞哲任內完成第一階段稅改，不僅讓稅制更加公平，也減輕薪資所得者、中低所得者、中小型以及新創企業的所得稅負擔，而緊接著是第二波稅改方案，目前擬修正有兩大部分，包括有名模條款之稱的薪資所得定額扣除方案、綜合所得稅扣除額。

由於先前凱渥名模不服治裝費等薪資所得不能列報成本，獲大法官 745 號釋憲認定違憲，並指出所得稅法有關薪資所得計算，超過薪資所得特別扣除額的成本費用未能減除，與憲法第 7 條平等權保障意旨不符，要求財政部於 2 年內檢討修正所得稅法，即在明年 2 月 9 日以前限期修正，而蘇建榮第一個難題，就是要提出薪資所得定額扣除方案。

此外，所得稅法扣除額調整，也是第二波稅改的重點之一，其中包括綜所稅增列長照費用扣除額或年金保險費用列舉扣除等，目前立法院已有多項所得稅修正草案版本，如何與立法院朝野各黨團溝通協調，並完成修法程序，也再再考驗著他的能耐。

其實，關於溝通一事，在總統蔡英文就職後，蘇建榮入閣接任財政部政務次長後，就擔任政策溝通的任務，由於前財長許虞哲較不擅與媒體溝通，蘇建榮一直以來都擔任對外溝通的角色，他個性謙和且為學者出身，並不吝分享專業知識，以及回答媒體記者的疑問。

觀察蘇建榮的學經歷，賓州州立大學經濟學博士，在台北大學歷任財政學系教授，並擔任過台北大學教務長、公共事務學院院長等管理職，在 2014 年底，擔任台北市長柯文哲任內首位財政局長，任內最具代表性的政績，是讓台北市一年內減債新台幣 160 億元，而後被網羅入閣擔任財政部政務次長，具扎實的財政學理背景，專業和歷練均相當完整。

而除了首要所得稅改方案之外，行政院長賴清德重視的財政收支劃分法修法，則是蘇建榮面對的第二個難題。

觀察財劃法修正歷程，林全擔任財政部長時期已提出修正草案，之後馬英九執政時期又重新提出修正版本，不過因涉及資源分配的問題，各縣市政府持不同意見，讓財劃法修法一再卡關，歷任財長都想解決地方和中央財政劃分問題，對仍然未有結果。因此，蘇建榮上任後，此棘手問題將落在他身上，財政收支劃分法修法是否能推動成功，外界都睜大眼睛在看。