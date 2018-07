高通攜手華碩、微軟，推常時啟動、常時連網PC

通訊晶片大廠高通 (NASDAQ: QCOM) 宣布攜手微軟以及包括華碩 (2357) 在內的 OEM 夥伴,推出 Windows on Snapdragon 常時啟動、常時連網 PC。除了與 PC 品牌的密切合作,高通更進一步的號召了不同科技領域的業者,從程式開發和內容業者、電信營運商,到包括全球電商龍頭亞馬遜與京東集團在內的通路商等,共同實現涵蓋整個生態系的多元合作,協助台灣夥伴前進世界、發展全球佈局。隨著創新的腳步逐漸加快,世界的連結愈來愈緊密,個人電腦市場的消費者更需要擁有更佳連線、行動力以及更長電池效力的裝置。在此一背景之下,高通與微軟在 2016 年 WinHEC 會議上宣布,展開 Windows on Snapdragon 常時啟動、常時連網 PC 的合作。此後,兩家公司一直與華碩等 OEM 夥伴合作,為全新個人運算領域的發展預作準備。



高通更在「Windows on Snapdragon 沙龍」活動中,宣布與微軟、中國電信、華碩與聯想等 OEM 夥伴、中國電商巨擘京東集團,以及網路影片平台愛奇藝,策略合作,攜手成為 Snapdragon on Windows PC 供應鏈的一環。



華碩全球副總裁林宗樑表示,被高通選為策略夥伴;NovaGo 就是過去一年多來,在高通、微軟的支持下研發出來、具有突破性意義的產品。華碩一定會陸續跟高通、微軟,一直在 Windows on Snapdragon PC 上持續研發、持續努力,希望不久的一天,整個市場會有很大的轉變。」