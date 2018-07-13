工具機關鍵零組件族群接單旺 族群股價衝鋒

受惠智慧製造與自動化設備需求持續熱絡，工具機族群接單暢旺，訂單能見度至少半年以上，帶動上銀 (2049-TW)、全球傳動 (4540-TW) 與直得 (1597-TW) 等工具機關鍵零組件廠今 (13) 日股價大漲慶賀，上銀突破盤整開高走高，大漲逾 8%，收復五日線與月線；全球傳動也大漲逾 9%，收復月線；直得則是盤中直奔漲停價 152 元鎖死，一舉收復所有短均。

由於 3 家公司主力產品均以工具機關鍵零組件線性滑軌與滾珠螺桿為主，產業需求熱絡，帶動今日股價同步攀揚。工具機大廠上銀受惠訂單滿載，加上產能持續提升，首季獲利持續改寫新猷，且其先前公告 6 月營收，已為連續第 4 個月改寫營收新猷，第 2 季營收也再創單季營收新高。

展望下半年，上銀董事長卓永財表示，今年營運可望逐季高，下半年也會比上半年更好，且隨著長期合約陸續到期，新合約已調整價格，加上優化設備製程有成，毛利率將再向上攀升，成長空間可期。此外，外資日前也出具報告指出，上銀訂單有望看到明年首季，因此重申上銀「買進」評等。

全球傳動將於 8 月中旬由興櫃轉掛牌上市，該公司今年 6 月、第 2 季與上半年營收均創新高，目前主要產品交期至少半年起跳，訂單能見度已看至明年第 1 季，並正積極擴產中。法人估，全球傳動今年產能與營收可望同步年增 3 成，上半年每股純益可望達 4 元，下半年隨著新產能陸續開出，全年每股純益可望上看 8 至 10 元。

微型線性滑軌廠直得去年產能利用率大幅提升至 8 成，今年在需求仍暢旺下，目前產能已滿載，總經理許明哲表示，目前看來到年底前需求都不錯，毛利率可望再攀升，營收與獲利表現均可望優於去年、再寫新猷。